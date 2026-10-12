"Хабалка!": Анастасия Приходько "разнесла" Олю Полякову за ее творчество

Украинская певица откровенно высказалась о творчестве своей коллеги Оли Поляковой. По мнению артистки, она утратила собственный ориентир.

Анастасия Приходько эмоционально назвала Полякову "хабалкой". Об этом она заявила в интервью Наталье Влащенко.

Приходько "набросилась" на Полякову

Певица назвала новые хиты Поляковой — "пьяной дворовой дичью". По словам Приходько, у Оли есть талант и артистизм, но сейчас её творчество вызывает много вопросов.

"Это не шансон. Оля, не обижайся, но — это пьяная дворовая дичь. Я не понимаю, почему она так себя дешевила. Раньше она была намного лучше, ее куда-то не в ту сторону тянут. Как-то всё неприятно стало. Это может быть её способ протеста, возможно, так она решила протестовать против всего. Потому что это даже не смешно", — заявила знаменитость.

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Приходько считает, что Полякова утратила свой творческий ориентир. По мнению певицы, раньше Оля выпускала лирические хиты, а сейчас экспериментирует с другими жанрами и сценическими образами. Однако Анастасия надеется, что артистка сможет вернуться к музыке, которая раскроет её индивидуальность.

"У неё очень много этапов в творчестве, сейчас она потеряла себя. Нельзя предавать себя, об этом я и говорю. Потому что если ты не поддаёшься всему этому влиянию — ты сформировавшаяся личность. Кому ты пытаешься подоиграть? То она поет лирические песни, то шансон, то вот она сейчас "хабалка Аза". Я не понимаю. Талант у нее есть, артистизм есть", — отметила Приходько.

Как сейчас выглядит Анастасия Приходько Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анастасия Приходько вновь оказалась в центре скандала, возмутив украинцев своими высказываниями о государственном символе. На этот раз артистка вызвала возмущение в сети своим заявлением о гимне Украины.

Также певица заявила, что приоритетом для Украины сейчас должно быть спасение людей, и назвала масштабы выезда за границу катастрофическими.

Кроме того, Анастасия Приходько на фоне скандала с "киевским русским языком" заявила, что не будет подстраиваться и не промолчит, когда нужно что-то сказать.