Украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова попала в больницу и перенесла операцию в ноябре.

В Instagram звезда сцены рассказала, как прошел её ноябрь в Киеве. Более того, Миша приоткрыла завесу над своей личной жизнью.

Миша Романова перенесла операцию

Бывшая солистка "ВИА Гры" приехала в столицу, где выступила на сцене, встретилась с близкими и даже перенесла операцию. Впрочем, Романова не стала раскрывать причину или подробности медицинского вмешательства.

Певица опубликовала фото из Центра инновационных медицинских технологий НАН Украины, на котором она лежит на больничной койке.

"Ноябрь ещё даже не закончился, а у меня уже такое ощущение, будто я прожила целую маленькую отдельную жизнь. Успела выйти на сцену, побывать на важных встречах, сделать операцию (да, в моем графике нашлось место даже для такого пункта), пройти настоящий марафон бьюти-процедур, увидеть дорогих сердцу людей, наконец-то познакомиться с маленькой принцессой — дочкой моей подруги, встретиться с друзьями", — призналась Миша.

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Миша Романова перенесла операцию Фото: Instagram

Более того, артистка намекнула на перемены в личной жизни.

"Успела почувствовать столько тепла, нежности и заботы от любимого человека. И среди всего этого сумасшедшего ритма в очередной раз поняла, как же сильно я люблю Киев", — подытожила Миша.

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