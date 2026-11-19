Українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова потрапила до лікарні та перенесла операцію в листопаді.

В Instagram зірка сцени розкрила, яким був її листопад у Києві. Ба більше, Міша привідкрила завісу над своїм особистим життям.

Міша Романова перенесла операцію

Колишня солістка "ВІА Гри" приїхала до столиці, де заспівала на сцені, побачилася з близькими людьми та навіть перенесла операцію. Втім, Романова не стала розкривати причину чи подробиці медичного втручання.

Співачка показала фото з Центру інноваційних медичних технологій НАН України, на якому вона лежить на лікарняному ліжку.

"Листопад ще навіть не закінчився, а у мене вже відчуття, ніби я прожила маленьке окреме життя. Встигла вийти на сцену, побувати на важливих зустрічах, зробити операцію (так, у моєму графіку знайшлося місце навіть для такого пункту), пройти справжній марафон б’юті-процедур, побачити дорогих серцю людей, нарешті познайомитися з маленькою принцесою — донечкою моєї подруги, зустрітися з друзями", — зізналася Міша.

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Міша Романова перенесла операцію Фото: Instagram

Ба більше, артистка натякнула на зміни в особистому житті.

"Встигла відчути стільки тепла, ніжності та турботи від коханої людини. І серед усього цього шаленого ритму вкотре зрозуміла, як же сильно я люблю Київ", — резюмувала Міша.

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