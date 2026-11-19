Колишня солістка "ВІА Гри" перенесла операцію та показалася в лікарні (фото)
Українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова потрапила до лікарні та перенесла операцію в листопаді.
В Instagram зірка сцени розкрила, яким був її листопад у Києві. Ба більше, Міша привідкрила завісу над своїм особистим життям.
Міша Романова перенесла операцію
Колишня солістка "ВІА Гри" приїхала до столиці, де заспівала на сцені, побачилася з близькими людьми та навіть перенесла операцію. Втім, Романова не стала розкривати причину чи подробиці медичного втручання.
Співачка показала фото з Центру інноваційних медичних технологій НАН України, на якому вона лежить на лікарняному ліжку.
"Листопад ще навіть не закінчився, а у мене вже відчуття, ніби я прожила маленьке окреме життя. Встигла вийти на сцену, побувати на важливих зустрічах, зробити операцію (так, у моєму графіку знайшлося місце навіть для такого пункту), пройти справжній марафон б’юті-процедур, побачити дорогих серцю людей, нарешті познайомитися з маленькою принцесою — донечкою моєї подруги, зустрітися з друзями", — зізналася Міша.
Ба більше, артистка натякнула на зміни в особистому житті.
"Встигла відчути стільки тепла, ніжності та турботи від коханої людини. І серед усього цього шаленого ритму вкотре зрозуміла, як же сильно я люблю Київ", — резюмувала Міша.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- На початку літа Міша Романова відвідувала лікарню для планового обстеження.
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