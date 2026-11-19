Украинский дизайнер Андре Тан поделился стильной подборкой вещей, которые стоит приобрести к зиме 2026/2027. Эту одежду вам удастся легко вписать в гардероб, и с ней даже самые простые образы заиграют по-новому.

Соответствующий пост модельер опубликовал на своей странице в Instagram (andre_tan_official). Он отметил, что этой зимой фактурный трикотаж — полноценный элемент стилизации.

Пальто в стиле 90-х

Удлиненный силуэт, четкая линия плеч и минимум декора сделают ваш образ потрясающим. Стоит выбирать однобортные модели из шерсти в черном, графитовом, шоколадном и карамельном оттенках. Такое пальто хорошо сочетается с классическими костюмами, джинсами и трикотажем.

Пальто в стиле 90-х Фото: Instagram

Шуба из экомеха

Объемные силуэты, выразительная фактура и эстетика 70-х. Особенно актуальны модели с длинным ворсом, широкими воротниками и винтажным характером. Такую шубу можно сочетать с лаконичными вещами, чтобы мех остался главным акцентом образа.

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Шуба из экомеха Фото: Instagram

Фактурный трикотаж

Объемная вязка, высокие воротники, мягкие силуэты и выразительная текстура. Этой зимой трикотаж — не просто функциональный слой, а полноценный элемент стилизации. Выбирайте шерсть, кашемир или качественные смеси и сочетайте их с гладкими тканями, кожей и денимом.

Фактурный трикотаж Фото: Instagram

Высокие сапоги

Сапоги до колена и выше снова в числе ключевых моделей этого сезона. В приоритете — силуэты, гладкая кожа, замша и минималистичный дизайн. Их можно носить с юбками миди, трикотажными платьями или заправленными внутрь узкими брюками.

Высокие сапоги Фото: Instagram

Куртка с меховым воротником

Кожа, овчина и контрастные детали — одно из самых ярких направлений зимней верхней одежды. Особенно интересно смотрятся модели с массивными воротниками и акцентом на плечах. Такая куртка придаст характер даже самому простому образу.

Куртка с меховым воротником Фото: Instagram

Капор или объемный шарф

Большие воротники, капюшоны и многослойность составляют одно из главных направлений зимней стилизации. Объёмный шарф придаст образу фактурности, а капюшон создаст интересную линию вокруг лица. Особенно удачно эти вещи сочетаются с пальто простого кроя.

Капор Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Андре Тан назвал вещи из масс-маркета, которые будут выглядеть как минимум на 1000 долларов, хотя стоят значительно дешевле.

Также дизайнер поделился трендовыми сумками на холодное время года. Они будут выглядеть роскошно и подойдут даже к пуховику.

Кстати, украинские модницы уже ищут стильную обувь на зиму 2026/2027. Известный модельер дал советы по выбору сапог, которые можно сочетать с любым нарядом. Кроме того,