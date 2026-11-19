Український дизайнер Андре Тан поділився стильною добіркою речей, які варто придбати на зиму 2026/2027. Цей одяг вам вдасться легко інтегрувати в гардероб і з ним навіть найпростіші образи заграють по-новому.

Відповідний допис модельєр оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (andre_tan_official). Він зауважив, що цієї зими фактурний трикотаж – повноцінний елемент стилізації.

Пальто в естетиці 90-х

Подовжений силует, чітка лінія плечей, мінімум декору зроблять ваш вигляд неймовірним. Варто обирати однобортні моделі з вовни у чорному, графітовому, шоколадному та карамельному відтінках. Таке пальто гарно поєднується із класичними костюмами, денімом і трикотажем.

Пальто в естетиці 90-х Фото: Instagram

Шуба з екохутра

Об’ємні силуети, виразна фактура та естетика 70-х. Особливо актуальні моделі з довгим ворсом, широкими комірами і вінтажним характером. Таку шубу можна поєднати із лаконічними речами, щоб хутро залишилося головним акцентом образу.

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Шуба з екохутра Фото: Instagram

Фактурний трикотаж

Об’ємна в’язка, високі коміри, м’які силуети та виразна текстура. Цієї зими трикотаж – не просто функціональний шар, а повноцінний елемент стилізації. Обирайте вовну, кашемір або якісні суміші, і комбінуйте із гладкими тканинами, шкірою та денімом.

Фактурний трикотаж Фото: Instagram

Високі чоботи

Чоботи до коліна та вище знову серед ключових моделей цього сезону. У пріоритеті силуети, гладка шкіра, замша і мінімалістичний дизайн. Можна носити зі спідницями міді, трикотажними сукнями або заправленими всередину вузькими брюками.

Високі чоботи Фото: Instagram

Куртка з хутряним коміром

Шкіра, овчина та контрастні деталі – один із найвиразніших напрямків зимового верхнього одягу. Особливо цікаво виглядають моделі з масивними комірами й акцентом на плечах. Така куртка додасть характеру навіть найпростішому образу.

Куртка з хутряним коміром Фото: Instagram

Капор або об’ємний шарф

Великі коміри, капюшони та багатошаровість формують один із головних напрямків зимової стилізації. Об’ємний шарф додасть образу фактурності, а капор створить цікаву лінію навколо обличчя. Особливо вдало ці речі поєднуються з пальтами простого крою.

Капор Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Андре Тан назвав речі із мас-маркету, які матимуть вигляд мінімум на 1000 доларів, хоча коштують значно дешевше.

Також дизайнер поділився трендовими сумками на холодну пору року. Вони матимуть розкішний вигляд і пасуватимуть навіть до пуховика.

До речі, українські модниці вже в пошуку стильного взуття на зиму 2026/2027. Відомий модельєр дав поради щодо вибору чоботів, які можна поєднувати з будь-яким вбранням.Крім того,