Речі, які варто купити на зиму 2026/2027: естетика 70-х і 90-х повертається (фото)
Український дизайнер Андре Тан поділився стильною добіркою речей, які варто придбати на зиму 2026/2027. Цей одяг вам вдасться легко інтегрувати в гардероб і з ним навіть найпростіші образи заграють по-новому.
Відповідний допис модельєр оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (andre_tan_official). Він зауважив, що цієї зими фактурний трикотаж – повноцінний елемент стилізації.
Пальто в естетиці 90-х
Подовжений силует, чітка лінія плечей, мінімум декору зроблять ваш вигляд неймовірним. Варто обирати однобортні моделі з вовни у чорному, графітовому, шоколадному та карамельному відтінках. Таке пальто гарно поєднується із класичними костюмами, денімом і трикотажем.
Шуба з екохутра
Об’ємні силуети, виразна фактура та естетика 70-х. Особливо актуальні моделі з довгим ворсом, широкими комірами і вінтажним характером. Таку шубу можна поєднати із лаконічними речами, щоб хутро залишилося головним акцентом образу.
Фактурний трикотаж
Об’ємна в’язка, високі коміри, м’які силуети та виразна текстура. Цієї зими трикотаж – не просто функціональний шар, а повноцінний елемент стилізації. Обирайте вовну, кашемір або якісні суміші, і комбінуйте із гладкими тканинами, шкірою та денімом.
Високі чоботи
Чоботи до коліна та вище знову серед ключових моделей цього сезону. У пріоритеті силуети, гладка шкіра, замша і мінімалістичний дизайн. Можна носити зі спідницями міді, трикотажними сукнями або заправленими всередину вузькими брюками.
Куртка з хутряним коміром
Шкіра, овчина та контрастні деталі – один із найвиразніших напрямків зимового верхнього одягу. Особливо цікаво виглядають моделі з масивними комірами й акцентом на плечах. Така куртка додасть характеру навіть найпростішому образу.
Капор або об’ємний шарф
Великі коміри, капюшони та багатошаровість формують один із головних напрямків зимової стилізації. Об’ємний шарф додасть образу фактурності, а капор створить цікаву лінію навколо обличчя. Особливо вдало ці речі поєднуються з пальтами простого крою.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Андре Тан назвав речі із мас-маркету, які матимуть вигляд мінімум на 1000 доларів, хоча коштують значно дешевше.
- Також дизайнер поділився трендовими сумками на холодну пору року. Вони матимуть розкішний вигляд і пасуватимуть навіть до пуховика.
До речі, українські модниці вже в пошуку стильного взуття на зиму 2026/2027. Відомий модельєр дав поради щодо вибору чоботів, які можна поєднувати з будь-яким вбранням.Крім того,