Семья, которая реставрирует старый деревенский дом, решила в первую очередь заменить крышу. Вместо старого шифера они купили у других людей черепицу и решили использовать её повторно. Что из этого получилось, они показали на видео.

Хозяйка продемонстрировала весь процесс преображения дома: от демонтажных работ до полноценного ремонта. Фокус обратил внимание на эту историю.

"Заменить старую шиферную крышу на новую из старой черепицы? Можем, умеем, делаем! Результат и полная стоимость этого счастья — в конце видео. Хотите красивую натуральную керамическую черепицу на доме и косые взгляды односельчан — вам сюда! Показываю весь процесс с полной сметкой, страхами и нашими ляпами", — пишет автор в описании.

Изначально хозяева планировали ограничиться базовым обновлением старой шиферной крыши, но идея аутентичной кровли оказалась сильнее — тем более что сам дом когда-то уже был покрыт черепицей.

Видео дня

Изначально хозяева планировали ограничиться базовым обновлением Фото: Instagram

"Мы купили дом в деревне, старый, крытый шифером. И сначала думали обойтись наименьшими затратами, просто взять и почистить его. Ну, но ведь мы всегда мечтали о красивой черепичной крыше. Да и наш домик изначально был именно под черепицей. Решено, делаем", — говорит женщина.

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Первую партию материала нашли примерно в 20 километрах от дома — у людей, которые недавно заменили кровлю на более современную. Забирали с большим запасом, чтобы во время монтажа можно было отбирать лучшие экземпляры.

Древесина, поиск мастеров и поездка на 200 километров

Далее предстояли закупка и доставка древесины, её обработка от насекомых и поиск команды, которая согласилась бы выполнить нестандартное задание. Рассказать о замысле мастерам было не так просто, ведь работа требовала внимания и гибкости.

"В конце концов, уже сам поиск мастеров, которые бы взялись за это дело и не побоялись. Объяснение наших пожеланий на фоне их задумчивого почесывания затылков, ну и тихого хихиканья над странными заказчиками", — добавляет хозяйка.

Крыша дома "до" и "после" ремонта Фото: Instagram

Нагрузка на старое здание стала одной из главных проблем. Черепица значительно тяжелее шифера, а само здание в основном деревянное, поэтому конструкцию пришлось тщательно укреплять.

"Черепица весит на несколько тонн больше, чем шифер. Поэтому мы боялись, что наш старенький домик, который в основном деревянный, просто развалится под этим новым весом. Поэтому наши мастера укрепляли, как могли, всю эту конструкцию. Понятно, что дерева нужно набивать гораздо больше, чем под шифер или другие кровельные материалы", — отмечает автор видео.

Кроме того, старый материал различался по происхождению, состоянию, цвету и размерам, поэтому его приходилось подгонять прямо во время укладки. А когда выяснилось, что не хватает коньков, маршрут расширился ещё на 200 километров.

Результат, оправдавший приложенные усилия

Несмотря на усталость и сложный процесс, обновленная крыша стала главным визуальным изменением дома, вернув ему характер и узнаваемый силуэт. "Короче, и мы, и мастера изрядно потрудились. Но посмотрите, какая красота. Ну и что? Когда очень хочется, то и боль терпится, сами знаете", — смеется женщина.

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