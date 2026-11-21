Родина, яка відновлює стару сільську хату, вирішила насамперед замінити дах. Замість старого шиферу вони купили в інших людей черепицю й вирішили використати її повторно. Що з цього вийшло, вони показали на відео.

Господиня продемонструвала весь процес трансформації помешкання: від демонтажних робіт до повноцінного оновлення. Фокус звернув увагу на цю історію.

"Замінити старий шиферний дах на новий зі старої черепиці? Можемо, вміємо, практикуємо! Результат і повна сума грошей за це щастя в кінці відео. Хочете красиву натуральну керамічну черепицю на хаті і косі погляди односельчан — вам сюди! Показую весь процес із повним кошторисом, страхами і нашими ляпами", — пише авторка в описі.

Спочатку господарі планували обмежитися базовим оновленням старого шиферного даху, але ідея автентичної покрівлі виявилася сильнішою — тим паче, що сам будинок колись уже мав черепицю.

Відео дня

Спочатку господарі планували обмежитися базовим оновленням Фото: Instagram

"Ми купили будинок в селі, старий, накритий шифером. І спочатку думали обійтися малою бідою, просто взяти і почистити його. Ну, але ж ми завжди мріяли про вайбовий черепичний дах. Та й наша хатинка первісно була саме під черепицею. Вирішено, робимо", — каже жінка.

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Першу партію матеріалу знайшли приблизно за 20 кілометрів від будинку — у людей, які нещодавно замінили покрівлю на сучаснішу. Забирали з великим запасом, аби під час монтажу мати змогу відбирати найкращі екземпляри.

Деревина, пошук майстрів і поїздка за 200 кілометрів

Далі на черзі були закупівля та доставка деревини, її обробка від комах і пошук команди, яка погодиться на нестандартне завдання. Зізнатися про задум майстрам було не так просто, адже робота вимагала уваги й гнучкості.

"Зрештою, уже пошук майстрів, які б за це діло взялися, не боялися. Пояснення наших бажань під їхнє вдумливе чухання потилиць, ну і тихі сміхуйочки з дивних замовників", — додає хазяйка.

Дах будинку "до" та "після" оновлення Фото: Instagram

Навантаження на стару споруду стало одним із головних викликів. Черепиця значно важча за шифер, а сама будівля переважно дерев'яна, тож конструкцію довелося ретельно посилювати.

"Черепиця важить на кілька тон більше за шифер. Тому у нас був страх, що наша старенька хатинка, яка в більшій частині дерев'яна, просто візьме і розсунеться під цією новою вагою. Тому наші майстри укріплювали, як могли, цю всю конструкцію. Зрозуміло, що дерева треба набивати набагато більше, ніж під шифер чи інші покрівлі", — зазначає авторка відео.

Крім того, старий матеріал відрізнявся походженням, станом, кольором і розмірами, тож підганяти його доводилося просто під час укладання. А коли з'ясувалося, що бракує коньків, маршрут розширився ще на 200 кілометрів.

Результат, який виправдав зусилля

Попри втому й складний процес, оновлений дах став головною візуальною зміною будинку, повернувши йому характер і впізнаваний силует. "Коротше, вимахалися і ми, і майстри знатно. Але гляньте, яка краса. Ну і що? Воно як хочеться, то гірше як болить, самі знаєте", — сміється жінка.

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