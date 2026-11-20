Прошло ровно два года со дня смерти заслуженной артистки Светланы Светличной, прославившейся ролью в культовом фильме "Бриллиантовая рука". В сети появились свежие снимки её могилы, на которых сочетаются тёмный гранит, светлый крест и цветы.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Афанасьевна Светличная скончалась 16 ноября 2024 года в возрасте 84 лет. Актриса скончалась в Москве после продолжительной болезни: в последние годы она тяжело болела, перенесла инфаркт миокарда, а с августа 2024 года находилась под паллиативным наблюдением.

Местом её упокоения стало Троекуровское кладбище в Москве.

Как оформлена могила актрисы

На видео, опубликованном в сети, запечатлен надгробный комплекс с датами жизни "15.05.1940 – 16.11.2024" и чёрно-белым портретом актрисы на тёмном фоне. Композицию дополняют светлый крест, грубый необработанный камень позади плиты, лампады, небольшие фигурки ангелов, живые и искусственные цветы, в частности, светлые розы на надгробии и букеты в розовых и светлых тонах.

Видео дня

В видеоролике кадры кладбища чередуются с архивными фрагментами и кадрами из фильмов с участием Светличной, в частности, сценами из "Бриллиантовой руки" и более поздними фотографиями актрисы.

В аудиодорожке видео звучат слова от первого лица и закадровый текст о жизненном пути и сценическом образе актрисы: "Жизнь человека дана не для радости. Ну, мне кажется, что вот человек, который проходит через тернии, да, ему открывается гораздо больше. Я верю, что когда я туда уйду, мы встретимся, да, обязательно, там. Вот, мне кажется, что и Володя мне там скажет: "Светка, какая ты молодец. Ты всё выдержала. И ты не упала духом".

Кроме того, в записи речь идет об образе и восприятии в советском кино.

"При виде её все мужчины Советского Союза точно так же теряли дар речи: яркая блондинка с холодным взглядом, словно с обложки зарубежного журнала… Она не походила на измученных бытом советских женщин, ей завидовали, к ней ревновали. Режиссёры как будто опасались её: нетипичная красота, сложный характер, ролей было не так много и все не те", — цитируют в видео.

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