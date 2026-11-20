Минуло рівно два роки з дня смерті заслуженої артистки Світлани Світличної, яка прославилася роллю у культовій стрічці "Діамантова рука". У мережі з’явилися свіжі кадри її могили, де поєднано темний граніт, світлий хрест і квіти.

Заслужена артистка РРФСР Світлана Афанасіївна Світлична пішла з життя 16 листопада 2024 року у віці 84 років. Акторка померла в Москві після тривалої хвороби: останніми роками вона тяжко хворіла, перенесла інфаркт міокарда, а з серпня 2024 року перебувала під паліативним наглядом.

Місцем її спочинку стало Троєкуровське кладовище в Москві.

Як оформлена могила акторки

На відео, оприлюдненому в мережі, показано надгробний комплекс з датами життя "15.05.1940 – 16.11.2024" та чорно-білим портретом актриси на темній стелі. Композицію доповнює світлий хрест, грубий необроблений камінь позаду плити, лампади, невеликі фігурки янголів, живі та штучні квіти, зокрема, світлі троянди на надгробку та букети в рожевих і світлих тонах.

Відео дня

У відеоряді кадри кладовища чергуються з архівними фрагментами та кадрами з фільмів за участю Світличної, зокрема, сценами з "Діамантової руки" та пізнішими світлинами акторки.

В аудіодоріжці відео звучать слова від першої особи та закадровий текст про життєвий шлях і сценічний образ акторки: "Життя людське дане не для радості. Ну, мені здається, що ось людина, яка проходить через терни, так, то їй відкривається набагато більше. Я вірю, коли я туди піду, ми зустрінемося, так, обов’язково, там. Ось, то мені здається, що і Володя мені там скаже: "Свєтко, яка ти молодець. Ти витримала все. І ти не впала духом"".

Також у записі йдеться про образ і сприйняття в радянському кіно.

"При погляді на неї всі чоловіки Радянського Союзу ось так само втрачали дар мови, яскрава блондинка з холодним поглядом, ніби з обкладинки закордонного журналу… Вона була не схожа на замучених побутом радянських жінок, їй заздрили, до неї ревнували. Режисери ніби побоювалися її: нетипова краса, складний характер, ролей було не так багато і все не ті", — цитують у відео.

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