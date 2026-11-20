Во вторник в Далласе (штат Техас) на лестничной клетке многоквартирного дома был найден мертвым Лэнс Бродвей — бывший питчер команды "Нью-Йорк Метс", впоследствии ставший актером и снимавшийся в проектах Marvel. Ему было 43 года.

Согласно отчету судебно-медицинского эксперта округа Даллас, полученному Page Six, причина смерти устанавливается.

Умер Лэнс Бродвей

Местная полиция сообщила изданию TMZ, что получила вызов на номер 911 от человека, обнаружившего тело Бродвея во вторник в 18:40.

Свое последнее сообщение в Instagram Бродвей опубликовал 7 ноября; оно содержало фото его племянницы, игравшей в футбол.

"Некоторые девушки приходят поиграть в футбол. Моя племянница пришла заявить о себе. Розовая куртка. Крутые очки. Непревзойденный стиль. Мы победили еще до начала игры", — написал он.

Лэнс Бродвей с мамой Фото: Instagram

Кто такой Лэнс Бродвей

Бродвей, занимавшийся бейсболом в старшей школе и колледже, был избран клубом "Чикаго Уайт Сокс" во время драфта MLB 2005 года.

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Он отыграл за "Уайт Сокс" два сезона, а в 2009 году перешел в "Нью-Йорк Метс", однако покинул команду, не отыграв в ней даже полного сезона.

Свою карьеру в MLB Бродвей завершил в составе Торонто Блю Джейс. В 2010 году он решил попробовать себя в актерской профессии.

"Не знаю почему, но мне просто захотелось пойти на курсы импровизации, – рассказал он в интервью 2013 году. – Мне это понравилось, и я решил продолжить".

Лэнс Бродвей с племянницей Фото: Instagram

Крупнейшим кинопроектом Бродвея стала роль агента Секретной службы О'Нила в фильме 2013 года "Падение Олимпа", где он снимался вместе с Джерардом Батлером, Морганом Фрименом, Анджелой Бассетт и Аароном Экхартом.

"Я многому научился у этих актеров, и все они были очень приветливы, но я просто наблюдал за тем, как они работают", — говорил Бродвей.

В 2016 году актер появился в одном эпизоде сериала Marvel "Агенты "Щ.И.Т."".

Он также снимался в сериалах "Люцифер", "Настоящие мужчины Голливуда" и "Колония".

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