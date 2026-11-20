У вівторок у Далласі (штат Техас) на сходовій клітці багатоквартирного будинку було знайдено мертвим Ленса Бродвея — колишнього пітчера команди "Нью-Йорк Метс", який згодом став актором і знімався у проєктах Marvel. Йому було 43 роки.

Згідно зі звітом судово-медичного експерта округу Даллас, отриманим Page Six, причина смерті наразі встановлюється.

Помер Ленс Бродвей

Місцева поліція повідомила виданню TMZ, що отримала виклик на номер 911 від людини, яка виявила тіло Бродвея у вівторок о 18:40.

Свій останній допис в Instagram Бродвей опублікував 7 листопада; він містив фотографії його племінниці, яка грала у футбол.

"Деякі дівчата приходять пограти у футбол. Моя племінниця прийшла заявити про себе. Рожева куртка. Круті окуляри. Неперевершений стиль. Ми перемогли ще до початку гри", — написав він.

Ленс Бродвей з мамою Фото: Instagram

Хто такий Ленс Бродвей

Бродвей, який займався бейсболом у старшій школі та коледжі, був обраний клубом "Чикаго Вайт Сокс" під час драфту MLB 2005 року.

Відео дня

Він відіграв за "Вайт Сокс" два сезони, а у 2009 році перейшов до "Нью-Йорк Метс", проте залишив команду, не відігравши в ній навіть повного сезону.

Свою кар’єру в MLB Бродвей завершив у складі "Торонто Блю Джейс". У 2010 році він вирішив спробувати себе в акторській професії.

"Не знаю чому, але мені просто захотілося піти на курси імпровізації, — розповів він в інтерв’ю 2013 року. — Мені це сподобалося, і я вирішив продовжити".

Ленс Бродвей з племінницею Фото: Instagram

Найбільшим кінопроєктом Бродвея стала роль агента Секретної служби О’Ніла у фільмі 2013 року "Падіння Олімпу", де він знімався разом із Джерардом Батлером, Морганом Фріменом, Анджелою Бассетт та Аароном Екхартом.

"Я багато чому навчився в цих акторів, і всі вони були дуже привітними, але я просто спостерігав за тим, як вони працюють", — казав Бродвей.

У 2016 році актор з’явився в одному епізоді серіалу Marvel "Агенти "Щ.И.Т."".

Він також знімався в серіалах "Люцифер", "Справжні чоловіки Голлівуду" та "Колонія".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Колишня кохана Роберта Де Ніро померла після боротьби з важкою хворобою.

Дизайнер та засновник Ukrainian Fashion Week Сергій Бизов раптово помер.

Також нещодавно відомий український актор Ігор Тєтруєв помер на 71-му році життя.