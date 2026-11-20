Актер, снимавшийся в проектах Netflix, Александр Гаскин, скончался в возрасте 38 лет после прыжка с пирса в Санта-Монике; полиция расследует дело как самоубийство.

Александр Гаскин скончался после прыжка с пирса в Южной Калифорнии. Ему было 38 лет. Об этом пишет Page Six.

Умер Александр Гаскин

Как сообщили представители власти, появлявшийся в нескольких сериалах актер массовых сцен — в частности в "Ты", — прыгнул с пирса в Санта-Монике около 16:00 по местному времени.

Поисково-спасательная группа обнаружила его тело в течение часа, однако реанимационные мероприятия не принесли результата.

По данным полицейского управления Санта-Моники, перед инцидентом Гаскин находился сам и ни с кем не контактировал.

Правоохранители заявили, что в обстоятельствах смерти Гаскина нет ничего подозрительного; Событие расследуют как самоубийство. Личность погибшего установили после того, как полиция Санта-Моники сообщила о смерти мужчины, отреагировав на вызов по отношению к человеку в воде у западного края пирса.

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Александр Гаскин Фото: Instagram

Как вел себя перед смертью

Отец Александра Дана Гаскин рассказал изданию California Post, что последний раз общался с сыном в тот же день.

Хотя отец отказался раскрывать подробности разговора, он отметил, что он был кратким и теперь "порождает еще больше вопросов" у семьи.

Дана добавил, что перед трагедией актер не выглядел удрученным и планировал провести праздники в кругу семьи.

Отец также отметил, что Александр умел плавать, поэтому, по его мнению, решение прыгнуть было импульсивным и эмоциональным.

До начала актерской карьеры Александр служил в военной полиции Военно-воздушных сил, после окончания колледжа Лонг-Бич в 2010 году работал персональным тренером.

Александр Гаскин Фото: Instagram

У Александра остались отец, сестра и три брата.

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