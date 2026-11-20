Актор, який знімався в проєктах Netflix, Александр Гаскін, помер у віці 38 років після стрибка з пірса в Санта-Моніці; поліція розслідує справу як самогубство.

Александр Гаскін помер після того, як стрибнув з пірса в Південній Каліфорнії. Йому було 38 років. Про це пише Page Six.

Помер Александр Гаскін

Як повідомили представники влади, актор масових сцен, який з’являвся в кількох серіалах — зокрема в "Ти", — стрибнув з пірса в Санта-Моніці близько 16:00 за місцевим часом.

Пошуково-рятувальна група виявила його тіло протягом години, проте реанімаційні заходи не дали результату.

За даними поліцейського управління Санта-Моніки, перед інцидентом Гаскін перебував сам і ні з ким не контактував.

Правоохоронці заявили, що в обставинах смерті Гаскіна немає нічого підозрілого; наразі подію розслідують як самогубство. Особу загиблого встановили після того, як поліція Санта-Моніки повідомила про смерть чоловіка, відреагувавши на виклик щодо людини у воді біля західного краю пірса.

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Александр Гаскін Фото: Instagram

Як поводився перед смертю

Батько Александра, Дана Гаскін, розповів виданню California Post, що востаннє спілкувався із сином того ж дня.

Хоча батько відмовився розкривати подробиці розмови, він зазначив, що вона була короткою і тепер "породжує ще більше запитань" у родини.

Дана додав, що перед трагедією актор не виглядав пригніченим і планував провести свята в колі сім’ї.

Батько також зауважив, що Александр вмів плавати, тому, на його думку, рішення стрибнути було імпульсивним і емоційним.

До початку акторської кар’єри Александр служив у військовій поліції Військово-повітряних сил, а після закінчення коледжу Лонг-Біч у 2010 році працював персональним тренером.

Александр Гаскін Фото: Instagram

У Александра залишилися батько, сестра та троє братів.

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