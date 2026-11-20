19 ноября в Монако отмечают Национальный день княжества. По этому случаю монаршая семья посетила торжества, выведя на публику своих детей принца Жака и принцессу Габриэллу.

Кньзь Альбер II и княгиня Шарлин с наследниками сначала появились во дворе Дворца, а затем в соборе святого Николая. Кадрамы из происшествия пресс-служба семьи уже поделилась в соцсетях

Княжеская семья Монако появилась в полном составе

Шарлин для празднования выбрала образ от Elie Saab Haute Couture. На княгини был жакет и молочные брюки. Костюм бывшей олимпийской чемпионки был украшен фактурной вышивкой и аппликацией цветов, украшавших жакет спереди и на спине. На голове у Шарлин был убор в виде веточки с листьями.

Тем временем 11-летняя Габриэлла была одета в платье-пальто с похожей вышивкой, как у мамы.

Княжеская семья Монако Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

А принц Жак вместе с отцом, князем Альбером II, были в парадных военных мундирах.

Видео дня

Княжеская семья Монако Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Дети княгини Монако Шарлин и князя Альбера II

У князя Монако Альбера II есть двое официально признанных детей, рожденных в браке с княгиней Шарлин: сын Жак Оноре Ренье (является преемником престола, несмотря на то, что родился на несколько минут позже сестры-близнецы, поскольку у Монако наследником является сын, даже если он младше), дочь Габриэла. В декабре детям будет по 12 лет.

У Альбера II есть и внебрачные признанные сын и дочь, однако, по конституции Монако, только дети, рожденные в законном браке, имеют право на престолонаследие.

Принц Жак Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Шарлин, Альбер и их наследники-близнецы посетили Кот-д'Армор, департамент на западе Франции.

Княжеская семья Монако представила рождественскую открытку.

Кроме того, Фокус писал о юбилее принца Жака и принцессы Габриэллы в декабре 2024 года.