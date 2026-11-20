19 листопада в Монако святкують Національний день князівства. З цієї нагоди монарша родина відвідала урочистості, вивівши на публіку своїх дітей — принца Жака та принцесу Габріеллу.

Кньзь Альбер ІІ та княгиня Шарлін зі спадкоємцями спочатку зʼявилися у дворі Палацу, а потім — у соборі святого Миколая. Кадрами з події пресслужба родини вже поділилася в соцмережах

Княжа родина Монако зʼявилася в повному складі

Шарлін для святкування обрала образ від Elie Saab Haute Couture. На княгині був жакет і брюки молочного кольору. Костюм колишньої олімпійської чемпіонки був оздоблений фактурною вишивкою та аплікацією квітів, які прикрашали жакет спереду і на спині. На голові у Шарлін був убір у вигляді гілочки з листям.

Тим часом 11-річна Габріелла була вдягнена в сукню-пальто зі схожою вишивкою, як у мами.

Княжа родина Монако Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

А принц Жак разом з батьком, князем Альбером ІІ, були у парадних військових мундирах.

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Княжа родина Монако Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Діти княгині Монако Шарлін та князя Альбера ІІ

У князя Монако Альбера II є двоє офіційно визнаних дітей, народжених у шлюбі з княгинею Шарлін: син Жак Оноре Реньє (є наступником престолу, попри те, що народився на кілька хвилин пізніше сестри-близнючки, оскільки в Монако спадкоємцем є син, навіть якщо він молодший), донька Габріелла Тереза Марія. У грудні дітям буде по 12 років.

В Альбера ІІ є й позашлюбні визнані син та донька, проте, за конституцією Монако, тільки діти, народжені в законному шлюбі, мають право на престолонаслідування.

Принц Жак Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Шарлін, Альбер та їхні спадкоємці-близнята відвідали Кот-д'Армор, департамент на заході Франції.

Княжа родина Монако представила різдвяну листівку.

Крім того, Фокус писав про ювілей принца Жака та принцеси Габріелли в грудні 2024.