57-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала на публике роскошный образ от популярного бренда Dolce & Gabbana. Она дополнила наряд бриллиантовым колье весом 100 карат.

Певица посетила премьеру концертного фильма "The JLo Show: Live in Las Vegas", которая состоялась в Лос-Анджелесе. Для этого события она выбрала наряд от Dolce & Gabbana Alta Moda. Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (jlo).

Как выглядела Лопес

Для эффектного выхода на публику певица выбрала наряд от Dolce & Gabbana, состоящий из полупрозрачного кремового платья-комбинации из кружева и атласной накидки с меховой отделкой, цветочной вышивкой и бахромой.

Роскошный образ Дженнифер Лопес Фото: Instagram Роскошный образ Дженнифер Лопес Фото: Instagram Роскошный образ Дженнифер Лопес Фото: Instagram Роскошный образ Дженнифер Лопес Фото: Instagram Роскошный образ Дженнифер Лопес Фото: Instagram Роскошный образ Дженнифер Лопес Фото: Instagram

Главным акцентом образа Лопес стало колье Sicilia из белого золота с россыпью бесцветных и желтых бриллиантов, а также с натуральным желтым бриллиантом весом более 100 карат грушевидной формы.

Видео дня

В ювелирный комплект также вошли парные серьги-подвески с желтыми и бесцветными бриллиантами, а также кольца из той же линейки высокого ювелирного искусства Dolce & Gabbana.

Отмечается, что стоимость такого набора может превышать 10 миллионов долларов.

Украшения Лопес Фото: Instagram Украшения Лопес Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дженнифер Лопес появилась на публике в смелом образе, отказавшись от юбки.

Недавно американская актриса и певица пошутила над своим статусом четырехкратной разведенки, размышляя о пятом браке.

Кроме того, Лопес и Бретт Голдштейн перенесли свою экранную "химию" в реальную жизнь. Бывшие партнёры по съёмочной площадке начали встречаться.