57-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес продемонструвала на публіці розкішний образ від популярного бренду Dolce & Gabbana. Вона доповнила аутфіт діамантовим кольє вагою 100 каратів.

Співачка відвідала прем’єру концертного фільму The JLo Show: Live in Las Vegas, що відбулася в Лос-Анджелесі. Для цієї події вона обрала вбрання від Dolce & Gabbana Alta Moda. Відповідні кадри знаменитість оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (jlo).

Як виглядала Лопес

Для ефектного виходу на публіку співачка обрала ансамбль Dolce & Gabbana з напівпрозорою кремовою сукнею-комбінацією з мережива та атласною накидкою з хутряним оздобленням, квітковою вишивкою і бахромою.

Розкішний образ Дженніфер Лопес Фото: Instagram Розкішний образ Дженніфер Лопес Фото: Instagram Розкішний образ Дженніфер Лопес Фото: Instagram Розкішний образ Дженніфер Лопес Фото: Instagram Розкішний образ Дженніфер Лопес Фото: Instagram Розкішний образ Дженніфер Лопес Фото: Instagram

Головним акцентом образу Лопес стало кольє Sicilia з білого золота з розсипом безбарвних та жовтих діамантів та з природним жовтим діамантом вагою понад 100 каратів грушоподібної форми.

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До ювелірного комплекту також увійшли парні сережки-підвіски з жовтими та безбарвними діамантами та каблучки з тієї ж лінії високого ювелірного мистецтва Dolce & Gabbana.

Зазначається, що вартість такого сета може перевищувати 10 мільйонів доларів.

Прикраси Лопес Фото: Instagram Прикраси Лопес Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дженніфер Лопес вийшла у світ у сміливому образі, відмовившись від спідниці.

Нещодавно американська акторка та співачка пожартувала над своїм статусом чотириразової розлученої жінки, розмірковуючи про п’ятий шлюб.

Крім того, Лопес і Бретт Голдштейн перенесли свою екранну "хімію" в реальне життя. Колишні партнери по знімальному майданчику почали зустрічатися.