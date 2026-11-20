Дженніфер Лопес блиснула кольє з діамантом вагою понад 100 каратів (фото)
57-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес продемонструвала на публіці розкішний образ від популярного бренду Dolce & Gabbana. Вона доповнила аутфіт діамантовим кольє вагою 100 каратів.
Співачка відвідала прем’єру концертного фільму The JLo Show: Live in Las Vegas, що відбулася в Лос-Анджелесі. Для цієї події вона обрала вбрання від Dolce & Gabbana Alta Moda. Відповідні кадри знаменитість оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (jlo).
Як виглядала Лопес
Для ефектного виходу на публіку співачка обрала ансамбль Dolce & Gabbana з напівпрозорою кремовою сукнею-комбінацією з мережива та атласною накидкою з хутряним оздобленням, квітковою вишивкою і бахромою.
Головним акцентом образу Лопес стало кольє Sicilia з білого золота з розсипом безбарвних та жовтих діамантів та з природним жовтим діамантом вагою понад 100 каратів грушоподібної форми.
До ювелірного комплекту також увійшли парні сережки-підвіски з жовтими та безбарвними діамантами та каблучки з тієї ж лінії високого ювелірного мистецтва Dolce & Gabbana.
Зазначається, що вартість такого сета може перевищувати 10 мільйонів доларів.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Дженніфер Лопес вийшла у світ у сміливому образі, відмовившись від спідниці.
- Нещодавно американська акторка та співачка пожартувала над своїм статусом чотириразової розлученої жінки, розмірковуючи про п’ятий шлюб.
Крім того, Лопес і Бретт Голдштейн перенесли свою екранну "хімію" в реальне життя. Колишні партнери по знімальному майданчику почали зустрічатися.