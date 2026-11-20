Украинская телеведущая Екатерина Осадчая попала под обстрел в Киеве 19 ноября. Звезда находилась в районе Воздвиженка. По её словам, безопасного места сейчас нигде нет, поэтому важно не игнорировать воздушную тревогу.

Телеведущая призналась, что во время атаки даже оглохла от взрывов. Об этом Осадчая рассказала в Instagram-stories (kosadcha).

Катя Осадчая попала под обстрел

Звезда находилась на Воздвиженке по делам и оказалась под российской атакой, которая произошла совсем рядом. В результате обстрела, к сожалению, погиб молодой парень.

Осадчая очень испугалась и даже оглохла от взрывов. К тому же Катя видела, как вражеский дрон прилетел по сотрудниках ГСЧС.

К счастью, сейчас с Катей все в порядке. Она призвала украинцев не игнорировать воздушные тревоги и беречь свою жизнь.

"Я была по делам на Воздвиженке во время прилета, совсем рядом. Не будьте мной, не пренебрегайте безопасностью. Теперь я знаю, что такое оглохнуть от взрыва, и видела, как прилетает по ГСЧС во время работы. Анализируешь, сколько "но" в таких событиях. Не вышла раньше, не села в машину, не прилетело в этот подъезд. От этих прилетов погиб молодой парень. Соболезнование родным. Болота, пусть вам эти шахеды станут поперек горла. Ненавижу", — написала ведущая.

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Катя Осадчая оказалась в эпицентре обстрела Фото: Instagram Катя Осадчая оказалась в эпицентре обстрела Фото: Instagram Катя Осадчая оказалась в эпицентре обстрела Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Катя Осадчая рассказала, планирует ли она уезжать из Киева вместе с маленькими детьми.

Недавно Юрий Горбунов и его жена показали своих подросших сыновей – 9-летнего Ивана и 5-летнего Даниила. Семья пришла вместе на съемки шоу "Голос страны".

Кроме того, украинская телеведущая впервые отреагировала на скандальное интервью кумовьев Потапа и Насти Каменских, которое они дали российской журналистке. Звезда не разделяет многие мнения певцов.