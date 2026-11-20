Українська телеведуча Катерина Осадча потрапила під обстріл у Києві 19 листопада. Зірка знаходилася у мійрорайоні Воздвиженка. За її словами, безпечного місця зараз ніде нема, тому важливо не нехтувати повітряною тривогою.

Телеведуча зізналась, що під час атаки навіть оглухла від вибухів. Про це Осадча заговорила в Instagram-stories (kosadcha).

Катя Осадча потрапила під обстріл

Зірка була на Воздвиженці по справах, і потрапила під російську атаку, яка сталася зовсім поруч. Внаслідок обстрілу, на жаль, загинув молодий хлопець.

Осадча не на жарт злякалась і навіть оглухла від вибухів. До того ж Катя бачила, як ворожий дрон прилетів по працівниках ДСНС.

На щастя, зараз із Катею все добре. Вона закликала українців не нехтувати повітряними тривогами та берегти своє життя.

"Була у справах на Возвиженці під час прильоту, зовсім поруч. Не будьте мною, не нехтуйте безпекою. Тепер я знаю, що таке оглухнути від вибуху, і бачила, як прилітає по ДСНС під час роботи. Аналізуєш, скільки "але" в таких подіях. Не вийшла раніше, не сіла в машину, не прилетіло в цей під’їзд. Від цих прильотів загинув молодий хлопець. Співчуття рідним. Болота, нехай вам ті шахеди стануть поперек горла. Ненавиджу", — написала ведуча.

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Катя Осадча опинилась в епіцентрі обстрілу Фото: Instagram Катя Осадча опинилась в епіцентрі обстрілу Фото: Instagram Катя Осадча опинилась в епіцентрі обстрілу Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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