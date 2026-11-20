Украинский блогер Злат Корнелюк, проживающий в Германии, "взрывает" сеть своими ответами хейтерам — он не ругается с ними, а просто молча пародирует их, создавая похожие образы и даже макияж.

Впрочем, одному из хейтеров уделили особое внимание: Злат, который является геем, после гомофобных комментариев мужчины позвонил ему лично и опубликовал видео в Instagram (koorneliuk).

Блогер позвонил хейтеру

Оказалось, что этот мужчина работает тренером в спортзале, поэтому Злат позвонил ему, якобы чтобы записаться на занятия. Блогер назвался другим именем и сказал, что его бюджет — до 5 тысяч в неделю.

Интересно, что мужчина на другом конце провода сразу перешел на "ты".

"Мне очень страшно… Очень", — признался в начале блогер.

Изюминкой разговора стало то, что Злат прямо спросил тренера, не против ли тот геев.

"У меня только один вопрос. Он немного странный. Мой бывший тренер — я сказал ему, что я гей, а он ответил, что с такими не работает", — сказал Злат.

Видео дня

На что тренер ответил, что к таким людям относится "норм".

"Твое дело, знаешь", — сказал мужчина.

После этого Злат раскрыл все карты, сказав, что видел его комментарий под своим видео.

"Ну, я понял… Такое… Мне это не очень нравится", — ответил тренер.

В конце собеседники договорились связаться позже.

Реакция сети

В комментариях пользователи сети начали шутить о том, как быстро деньги меняют взгляды людей:

"Значит, гомофобия лечится за 5 тысяч в неделю".

"Алло!? Здравствуйте, вы гомофоб? — Да! — А за 5 тысяч? — Я подумаю".

"Это круто! Я в какой-то момент даже дышать перестала".

"Как только услышал про 5 тысяч, так сразу стал более толерантным".

"Это невероятно гениально, а за 10 тысяч в неделю чувак, наверное, тоже стал бы геем".

"Деньги — и он уже занимается со всеми, кого любит и кого не любит".

"Ведь деньги же не пахнут".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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