Український блогер Злат Корнелюк, який живе в Німеччині, "розриває" мережу відповідями своїм хейтерам — він не свариться з ними, а просто мовчки робить на них пародію, створюючи схожі образи та навіть макіяжі.

Втім, одному з хейтерів дісталася особлива увага: Злат, який є геєм, після гомофобних коментрів чоловіка зателефонував йому особисто, опублікувавши відео в Instagram (koorneliuk).

Блогер зателефонував хейтеру

Виявилося, що чоловік є тренером у спортзалі, тому Злат подзвонив йому з питанням про начебто запис на заняття. Блогер назвався іншим іменем і сказав, що його бюджет — до 5 тисяч на тиждень.

Цікаво, що чоловік по ту лінію слухавки одразу перейшов на "ти".

"Мені дуже страшно… Дуже", — зізнався на початку блогер.

Родзинкою розмови стало те, що Злат прямо запитав тренера, чи він не проти геїв.

"Тільки в мене є одне питання. Воно таке трішки дивне. Минулий мій тренер, я сказав йому, що я гей, а він сказав, що він з такими не займається", — сказав Злат.

Відео дня

Натомість тренер відповів, що до таких людей ставиться "норм".

"Твоє діло, знаєш", — сказав чоловік.

Після цього Злат розкрив усі карти, сказавши, що бачив його коментар під своїм відео.

"Ну, я поняв… Таке… Не дуже мені подобається", — відповів тренер.

У кінці співрозмовники домовилися списатися пізніше.

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі почали жартувати, як же гроші швидко змінюють погляди людей:

"Значить так, гомофобія лікується 5 тисячами за тиждень".

"Альо!? Добрий день ви гомофоб? — Так! — А за 5 к? — Я подумаю".

"Це потужно! Я аж дихати в якийсь момент перестала".

"Як про 5 тисяч почув, так зразу толерантніший став".

"Це неймовірно геніально, а за 10к в тиждень чувак мабуть теж став би геєм".

"Дєньгі і він вже займається зі всіма, кого любить і не любить".

"Бо гроші ж не пахнуть".

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