Умерла россиянка Наталья, которая стала известна в сети как "Морская пехота". Как выяснилось, звезды не стало ещё в ноябре прошлого года в возрасте 72 лет.

В последние годы о ней почти не было новостей. По данным инсайдера, Наталья неоднократно проходила лечение от алкогольной зависимости и находилась в психиатрической больнице. Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно о звезде мемов "Морская пехота"

Популярность Наталье принесло видео, снятое в автобусе. Женщина в берете и военной куртке представилась морпехом, стала отдавать водителю команды и требовать немедленно начать движение. Фразы "Я сказала — стартуем!", "Посиди, дружок" и "Вдох-выдох! Упал, отжался!" получили широкое распространение и превратились в мемы.

Известно, что Наталья "Морская пехота" проживала в Санкт-Петербурге и носила фамилию Зикратова. Когда-то это была интеллигентная женщина, но с годами всё изменилось.

Видео дня

Сообщалось, что звезда мемов находилась в психиатрической больнице. Проблемы с психическим здоровьем у Натальи возникли давно. Поклонники, которые досаждали женщине, подорвали её неустойчивую психику. К тому же у неё была алкогольная зависимость.

Наталья "Морская пехота" Фото: Скрин видео

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