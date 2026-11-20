Померла росіянка Наталія, яка стала відомою у мережі як "Морська піхота". Як виявилось, зірки не стало ще у листопаді минулого року у віці 72 років.

В останні роки про неї майже не було новин. За даними інсайдера, Наталія неодноразово проходила лікування від алкогольної залежності та перебувала у психіатричній лікарні. Про це повідомляють російські медіа.

Що відомо про зірку мемів "Морську піхоту"

Популярність Наталії принесло відео з автобуса. Жінка у береті та військовій куртці представилася морпіхом, стала віддавати водієві команди та вимагати негайно розпочати рух. Фрази "Я сказала – стартуємо!", "Посидь, друже" та "Вдих-видих! Впав, віджався!" набули широкого поширення і перетворилися на меми.

Відомо, що Наталія "Морська піхота" проживала у Санкт-Петербурзі та мала прізвище Зікратова. Колись це була інтелігентна жінка, але з роками все змінилося.

Відео дня

Зазначалося, що зірка мемів перебувала у психіатричній лікарні. Проблеми із психічним здоров'ям у Наталії виникли давно. Шанувальники, які дошкуляли жінці, розхитали її нестабільну психіку. До того ж вона мала алкогольну залежність.

Наталія "Морська піхота" Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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