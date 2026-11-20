Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа) дала редкий комментарий о романе со Стасом Шуринсом, который начался во время участия в шоу "Фабрика звезд", и впервые рассказала, кто помешал их отношениям.

Сначала между артистами действительно были только дружеские отношения. А продюсеры предложили им поцеловаться перед камерами "для картинки". Настя же со временем поняла, что симпатия к Стасу переросла в настоящие чувства.

MamaRika рассказала о романе с Шуринсом

"Сначала это было для камеры, а потом всё пошло само собой. Я влюбилась. Я не знаю, влюблён ли он в меня. Скорее всего, нет", — сказала звезда в интервью Рамине Эсхакзай.

Эрика (её прежний псевдоним) и Шуринс были вместе примерно год — с 2009 по 2010 год. Оказалось, что на их расставание повлияла мама артиста.

MamaRika и Стас Шуринс Фото: YouTube

"Он меня бросил, скотина. Он — мамина черешенка, мамина корзиночка. Мы расстались, потому что он уехал домой, нас отпустили на выходные, и мамочка сказала, что я плохая девочка. Я водила его по монастырям… Он решил, что всё, и бросил меня, а я страдала. Я его любила. На самом деле он очень светлая душа, но просто он очень легко поддается влиянию. Вот что ему сказали, туда ему и ветер дует", — отметила артистка.

Видео дня

В настоящее время Анастасия замужем за юмористом Сергеем Середой, с которым они воспитывают общего сына Давида.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Стас Шуринс приоткрыл завесу над своей личной жизнью, которую он старается держать подальше от внимания публики.

Макс Барских и Алан Бадоев завершают сотрудничество после 18 лет совместной работы. Символично об этом объявили на "Фабрике звёзд".

Некогда известный певец и звезда "Фабрики звезд" Борис Апрель (теперь Zi Faámelu) запустил собственное шоу, объявив об окончании "эры социальной изоляции".