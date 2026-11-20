Українська співачка MamaRika (Анастасія Середа) дала рідкісний коментар про роман зі Стасом Шурінсом, який почався під час участі у "Фабриці зірок", та вперше розкрила, яка людина стала на заваді їхнім стосункам.

Спочатку між артистами справді була лише дружба. А продюсери запропонували їм поцілуватися перед камерами "для картинки". Настя ж з часом зрозуміла, що симпатія до Стаса переросла в справжні почуття.

MamaRika розповіла про роман з Шурінсом

"Спочатку це було на камеру, а потім воно пішло само. Я влюбилась. Я не знаю, чи він в мене. Скоріш за все, ні", — сказала зірка в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

Еріка (її минулий псевдонім) та Шурінс були разом приблизно рік — від 2009-го до 2010-го. Виявилося, що на розрив вплинула мама артиста.

MamaRika та Стас Шурінс Фото: YouTube

"Він мене кинув, скотіна. Він мамина корзиночка, мамина черешня. Розійшлися, бо він поїхав додому, нас відпустили на вихідні, і мамочка сказала, що я погана дєвочка. Я його повела по монастирях… Він вирішив, що все і кинув мене, а я страждала. Я його любила. Насправді він дуже світла душа, але просто він дуже ведений. От що йому сказали, туди йому і вітер дує", — зазначила артистка.

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Наразі ж Анастасія одружена з гумористом Сергієм Середою, з яким виховує спільного сина Давида.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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