Иногда за идеальной картинкой счастливой пары скрываются давние обиды, ревность, соперничество, а порой – манипуляции и насилие. Такие истории могут помочь парам, у которых есть проблемы, посмотреть на себя со стороны, а также увидеть, как ссоры влияют на детей и разрушают жизнь.

В сегодняшней подборке кинообозреватель Андрей Пушкаш подготовил для Фокуса семь историй о причинах и последствиях токсичных отношений, измен и разводов. В списке представлены фильмы разных жанров: от чёрных комедий до тяжёлых психологических драм, поэтому каждый читатель найдёт для себя, что посмотреть осенним вечером.

"Роузи"

2025 г.

реж. Джей Роач

Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 64%

Новая интерпретация классического фильма "Война Роуз", снятого в 1989 году Дэни ДеВито. Главные герои, Айви и Тео, имеют всё для счастливого брака: успешную карьеру, двоих детей и большой дом. Однако, когда карьера Айви начинает стремительно развиваться, а Тео, напротив, теряет работу и вынужден ухаживать за детьми, между ними начинается соперничество.

Черная комедия с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман показывает, насколько сложно сохранить брак, когда в семье возникает соперничество. Фильм полон забавных моментов, когда герои пытаются подставить друг друга. Если вы не знакомы с оригиналом и пропустили этот фильм в прокате, мы вам завидуем, потому что финал вас удивит!

"Девушка в поезде"

2016 г.

реж. Тейт Тейлор

Рейтинг iMDB – 6,5

Психологический триллер о Рэйчел, которая никак не может наладить свою жизнь после болезненного развода и поэтому ищет утешение в алкоголе. Во время ежедневных поездок на поезде она постоянно наблюдает за домом счастливой супружеской пары, в котором когда-то должна была жить со своим мужем. Однажды вместо счастливой пары она становится свидетельницей странной ситуации, произошедшей в доме. Когда Рэйчел пытается вмешаться, она запускает цепь событий, которые раскрывают зрителям страшную правду о её браке и причинах такого поведения.

Это чрезвычайно сильная история о последствиях неудачных отношений, манипуляциях, предательстве и лжи, в которой жертва живет годами. Психологический триллер, помимо потрясающего финала, порадует вас великолепным актёрским составом: Эмили Блант, Ребекка Фергюсон, Джастин Теру и Люк Эванс.

"Сцены из супружеской жизни"

2021 г.

реж. Хагай Леви

1 сезон, 5 серий

Рейтинг iMDB – 8,0

Это единственный сериал в подборке, но он идеально подходит к теме. К тому же о нём, несмотря на высокие рейтинги, мало кто знает.

История об обычной супружеской паре, воспитывающей дочь. За фасадом счастливой семьи скрываются проблемы, о которых они не решаются поговорить.

Пятисерийный мини-сериал с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком показывает весь процесс развода после измены, но не с юридической, а с психологической точки зрения. Кризис отношений, желание вернуть всё как было, попытки помириться, злость, отчаяние и разговоры о том, возможно ли остаться близкими после развода.

Сериал получил чрезвычайно высокие рейтинги и положительные отзывы, в частности за актерскую игру героев. Она действительно впечатляет! "Сцены из супружеской жизни" – очень чувственный сериал, который позволяет взглянуть на непростой этап в жизни супругов со стороны. Камера словно "подглядывает" за героями, а вместе с ней и мы.

"Близость"

2004 г.

реж. Майк Николс

Рейтинг iMDB – 7,1

Экранизация романа британского писателя Патрика Марбера. В центре сюжета — любовный треугольник. Неудачливый писатель Дэн знакомится с Элис, в которую сразу влюбляется, а затем решает написать о ней книгу. Через год Дэн тайно завязал роман с Анной, о чём узнает Элис… Интригу раскрывать не будем.

Фильм "Близость" показывает, к чему приводят ревность и измена в отношениях, когда ты сам не можешь определиться, чего хочешь. В фильме снялись Джулия Робертс, Джуд Лоу, Натали Портман и Клайв Оуэн.

"Кальмар и кит"

2005 г.

реж. Ноа Баумбах

Рейтинг iMDB – 7,3

Братья Вольт и Фрэнк вынуждены привыкать к новой жизни, когда их мама и папа постоянно ссорятся. Фильм показывает, как каждый из мальчиков переживает развод родителей, оказавшись между двумя сторонами конфликта. Старший сын поддерживает отца, а младший – переживает перемены по-своему.

История показывает развод не только с точки зрения взрослых, но и глазами детей, которым приходится мириться с решениями родителей и их взаимными обидами.

Кстати, в 2006 году режиссёр Ноа Баумбах был номинирован на "Оскар" за сценарий к этому фильму.

"Жизнь сначала"

2008 г.

реж. Сэм Мендес

Рейтинг iMDB – 7,3

Воссоединение Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, но в роли несчастной супружеской пары. Главные герои живут в пригороде, воспитывают детей и пытаются "удержаться" в браке, который не соответствует их ожиданиям и мечтам.

Когда жена предлагает переехать в Париж, чтобы всё изменить, муж заявляет, что не готов отказаться от привычного ему комфорта. Всё это приводит к ужасным скандалам, обидам и недоразумениям.

"Жизнь сначала" некоторые в шутку называют продолжением "Титаника", как если бы Джек выжил. На самом деле это сильная драма о семейном кризисе, несбывшихся мечтах и рутине, которая с каждым разом всё больше подтачивает и разрушает брак.

Фильм известного режиссёра Сэма Мендеса получил высокую оценку критиков: он был номинирован на ряд престижных наград, в том числе на три номинации на "Оскар".

"В постели с врагом"

1991 г.

реж. Джозеф Рубин

Рейтинг iMDB – 6,3

Напряжённая драма с Джулией Робертс о счастливой (на первый взгляд) молодой супружеской паре. После свадьбы муж сразу же показывает свою тёмную сторону. Жена, парализованная страхом из-за ревности и насилия со стороны мужа, сначала не знает, как сбежать, а затем придумывает хитрый трюк. Она решает инсценировать собственную смерть, начинает новую жизнь под другим именем и встречает хорошего человека. Однако бывший муж вскоре узнает правду.

Сильный фильм о домашнем насилии, психологическом контроле и том, чем это может обернуться для обоих супругов.

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