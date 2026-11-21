Измены, ссоры и разводы. 6 фильмов и сериал о токсичной любви — от них невозможно оторваться
Иногда за идеальной картинкой счастливой пары скрываются давние обиды, ревность, соперничество, а порой – манипуляции и насилие. Такие истории могут помочь парам, у которых есть проблемы, посмотреть на себя со стороны, а также увидеть, как ссоры влияют на детей и разрушают жизнь.
В сегодняшней подборке кинообозреватель Андрей Пушкаш подготовил для Фокуса семь историй о причинах и последствиях токсичных отношений, измен и разводов. В списке представлены фильмы разных жанров: от чёрных комедий до тяжёлых психологических драм, поэтому каждый читатель найдёт для себя, что посмотреть осенним вечером.
"Роузи"
- 2025 г.
- реж. Джей Роач
- Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 64%
Новая интерпретация классического фильма "Война Роуз", снятого в 1989 году Дэни ДеВито. Главные герои, Айви и Тео, имеют всё для счастливого брака: успешную карьеру, двоих детей и большой дом. Однако, когда карьера Айви начинает стремительно развиваться, а Тео, напротив, теряет работу и вынужден ухаживать за детьми, между ними начинается соперничество.
Черная комедия с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман показывает, насколько сложно сохранить брак, когда в семье возникает соперничество. Фильм полон забавных моментов, когда герои пытаются подставить друг друга. Если вы не знакомы с оригиналом и пропустили этот фильм в прокате, мы вам завидуем, потому что финал вас удивит!
"Девушка в поезде"
- 2016 г.
- реж. Тейт Тейлор
- Рейтинг iMDB – 6,5
Психологический триллер о Рэйчел, которая никак не может наладить свою жизнь после болезненного развода и поэтому ищет утешение в алкоголе. Во время ежедневных поездок на поезде она постоянно наблюдает за домом счастливой супружеской пары, в котором когда-то должна была жить со своим мужем. Однажды вместо счастливой пары она становится свидетельницей странной ситуации, произошедшей в доме. Когда Рэйчел пытается вмешаться, она запускает цепь событий, которые раскрывают зрителям страшную правду о её браке и причинах такого поведения.
Это чрезвычайно сильная история о последствиях неудачных отношений, манипуляциях, предательстве и лжи, в которой жертва живет годами. Психологический триллер, помимо потрясающего финала, порадует вас великолепным актёрским составом: Эмили Блант, Ребекка Фергюсон, Джастин Теру и Люк Эванс.
"Сцены из супружеской жизни"
- 2021 г.
- реж. Хагай Леви
- 1 сезон, 5 серий
- Рейтинг iMDB – 8,0
Это единственный сериал в подборке, но он идеально подходит к теме. К тому же о нём, несмотря на высокие рейтинги, мало кто знает.
История об обычной супружеской паре, воспитывающей дочь. За фасадом счастливой семьи скрываются проблемы, о которых они не решаются поговорить.
Пятисерийный мини-сериал с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком показывает весь процесс развода после измены, но не с юридической, а с психологической точки зрения. Кризис отношений, желание вернуть всё как было, попытки помириться, злость, отчаяние и разговоры о том, возможно ли остаться близкими после развода.
Сериал получил чрезвычайно высокие рейтинги и положительные отзывы, в частности за актерскую игру героев. Она действительно впечатляет! "Сцены из супружеской жизни" – очень чувственный сериал, который позволяет взглянуть на непростой этап в жизни супругов со стороны. Камера словно "подглядывает" за героями, а вместе с ней и мы.
"Близость"
- 2004 г.
- реж. Майк Николс
- Рейтинг iMDB – 7,1
Экранизация романа британского писателя Патрика Марбера. В центре сюжета — любовный треугольник. Неудачливый писатель Дэн знакомится с Элис, в которую сразу влюбляется, а затем решает написать о ней книгу. Через год Дэн тайно завязал роман с Анной, о чём узнает Элис… Интригу раскрывать не будем.
Фильм "Близость" показывает, к чему приводят ревность и измена в отношениях, когда ты сам не можешь определиться, чего хочешь. В фильме снялись Джулия Робертс, Джуд Лоу, Натали Портман и Клайв Оуэн.
"Кальмар и кит"
- 2005 г.
- реж. Ноа Баумбах
- Рейтинг iMDB – 7,3
Братья Вольт и Фрэнк вынуждены привыкать к новой жизни, когда их мама и папа постоянно ссорятся. Фильм показывает, как каждый из мальчиков переживает развод родителей, оказавшись между двумя сторонами конфликта. Старший сын поддерживает отца, а младший – переживает перемены по-своему.
История показывает развод не только с точки зрения взрослых, но и глазами детей, которым приходится мириться с решениями родителей и их взаимными обидами.
Кстати, в 2006 году режиссёр Ноа Баумбах был номинирован на "Оскар" за сценарий к этому фильму.
"Жизнь сначала"
- 2008 г.
- реж. Сэм Мендес
- Рейтинг iMDB – 7,3
Воссоединение Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, но в роли несчастной супружеской пары. Главные герои живут в пригороде, воспитывают детей и пытаются "удержаться" в браке, который не соответствует их ожиданиям и мечтам.
Когда жена предлагает переехать в Париж, чтобы всё изменить, муж заявляет, что не готов отказаться от привычного ему комфорта. Всё это приводит к ужасным скандалам, обидам и недоразумениям.
"Жизнь сначала" некоторые в шутку называют продолжением "Титаника", как если бы Джек выжил. На самом деле это сильная драма о семейном кризисе, несбывшихся мечтах и рутине, которая с каждым разом всё больше подтачивает и разрушает брак.
Фильм известного режиссёра Сэма Мендеса получил высокую оценку критиков: он был номинирован на ряд престижных наград, в том числе на три номинации на "Оскар".
"В постели с врагом"
- 1991 г.
- реж. Джозеф Рубин
- Рейтинг iMDB – 6,3
Напряжённая драма с Джулией Робертс о счастливой (на первый взгляд) молодой супружеской паре. После свадьбы муж сразу же показывает свою тёмную сторону. Жена, парализованная страхом из-за ревности и насилия со стороны мужа, сначала не знает, как сбежать, а затем придумывает хитрый трюк. Она решает инсценировать собственную смерть, начинает новую жизнь под другим именем и встречает хорошего человека. Однако бывший муж вскоре узнает правду.
Сильный фильм о домашнем насилии, психологическом контроле и том, чем это может обернуться для обоих супругов.
Напомним, ранее Фокус писал о:
- 5 лучших фильмов в истории кино по версии IMDb. Картины из верхней части рейтинга держат в напряжении от первой до последней минуты и побуждают по-новому взглянуть на жизнь и мировоззрение.
- Лучшие экранизации Стивена Кинга: подборка из 15 фильмов на вечер, которые помогут отвлечься от повседневности. Это неповторимые истории, которые не оставляют равнодушными и заставляют задуматься о жизни.
А если и этого вам мало, вот лучшие фильмы и сериалы на Netflix для осеннего вечера.