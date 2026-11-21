Іноді за ідеальною картинкою щасливої пари ховаються давні образи, ревнощі, конкуренція, а часом – маніпуляції та насильство. Такі історії можуть допомогти парам, у яких є проблеми, подивитися на себе зі сторони, а також побачити, як сварки впливають на дітей і руйнують життя.

У сьогоднішній добірці кінооглядач Андрій Пушкаш підготував для Фокусу сім історій про причини та наслідки токсичних стосунків, зрад і розлучень. У переліку представлені фільми різних жанрів: від чорних комедій до важких психологічних драм, тож кожен читач знайде для себе що подивитися осіннім вечором.

"Роузи"

2025 р.

реж. Джей Роач

Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 64%

Переосмислення класичного фільму "Війна Роуз", який у 1989 році зняв Дені ДеВіто. Головні герої, Айві та Тео, мають все для щасливого шлюбу: успішну кар’єру, двійко дітей і великий будинок. Однак, коли кар’єра Айві починає стрімко розвиватися, а Тео навпаки втрачає роботу та змушений доглядати дітей, між ними починається суперництво.

Чорна комедія з Бенедиктом Камбербетчем та Олівією Колман показує, наскільки складно вберегти шлюб, коли у сім’ї з’являється суперництво. Фільм переповнений смішними моментами, коли герої намагаються підставити одне одного. Якщо ви не знайомі з оригіналом і пропустили цей фільм у прокаті, ми вам заздримо, бо фінал здивує!

"Дівчина у потягу"

2016 р.

реж. Тейт Тейлор

Рейтинг iMDB – 6,5

Психологічний трилер про Рейчел, яка ніяк не може налагодити своє життя після болісного розлучення, тож шукає розради в алкоголі. Під час щоденних поїздок у потязі вона постійно спостерігає за будинком щасливого подружжя, в якому колись мала жити зі своїм чоловіком. Одного дня замість щасливої пари вона стає свідком дивної ситуації, що трапилася в будинку. Коли Рейчел намагається втрутитися, то запускає ланцюг подій, які відкривають глядачам страшну правду про її шлюб та причини такої поведінки.

Це надзвичайно потужна історія про наслідки невдалих стосунків, маніпуляцію, зради та брехню, в якій жертва живе роками. Психологічний трилер, окрім приголомшливого фіналу, порадує вас чудовим акторським складом: Емілі Блант, Ребека Фергюсон, Джастін Теру та Люк Еванс.

"Сцени з подружнього життя"

2021 р.

реж. Хагай Леві

1 сезон 5 епізодів

Рейтинг iMDB – 8,0

Це єдиний серіал в добірці, але він ідеально підходить до теми. До того ж про нього, попри високі рейтинги, мало хто знає.

Історія про звичайне подружжя, яке виховує доньку. За образом щасливої сім’ї стоять проблеми, які вони не наважуються обговорити.

П’ятисерійний міні-серіал з Джесікою Честйн та Оскаром Айзеком показує весь етап розлучення після зради, але не з юридичного боку, а психологічного. Криза стосунків, бажання все повернути назад, спроби помиритися, злість, розпач та розмови про те, чи можливо залишитися близькими після розлучення.

Серіал отримав надзвичайно високі рейтинги та позитивні відгуки, зокрема за акторську гру героїв. Вона справді вражає! "Сцени з подружнього життя" дуже чуттєвий серіал, який дозволяє подивитися на непростий етап в житті подружжя зі сторони. Камера наче "підглядає" за героями, а разом з нею і ми.

"Близькість"

2004 р.

реж. Майк Ніколс

Рейтинг iMDB – 7,1

Екранізація роману британського письменника Патріка Марбера. У центрі сюжету – любовний трикутник. Нещасний письменник Ден знайомиться з Еліс, в яку одразу закохується, а потім вирішує написати про неї книгу. Через рік Ден таємно закрутив роман з Анною, про що дізнається Еліс… Інтригу розкривати не будемо.

"Близькість" показує, до чого призводять ревнощі та невірність у стосунках, коли ти сам не можеш визначитися, чого хочеш. У фільмі зіграли Джулія Робертс, Джуд Лоу, Наталі Портман і Клайв Овен.

"Кальмар і кит"

2005 р.

реж. Ноа Баумбах

Рейтинг iMDB – 7,3

Брати Волт і Френк змушені звикати до нового життя, коли їхні мама і тато постійно сваряться. Стрічка показує, як розлучення батьків переживає кожен з хлопчиків, опинившись між двома сторонами конфлікту. Старший син підтримує батька, а молодший – переживає зміни по-своєму.

Історія показує розлучення не лише з погляду дорослих, а й очима дітей, яким доводиться миритися з рішеннями батьків та їхніми взаємними образами.

До речі, у 2006 році режисер Ноа Баумбах був номінований на "Оскар" за сценарій до цього фільму.

"Життя спочатку"

2008 р.

реж. Сем Мендес

Рейтинг iMDB – 7,3

Воз’єднання Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслент, але у ролі нещасного подружжя. Головні герої живуть у передмісті, виховують дітей та намагаються "триматися" у шлюбі, який не відповідає їхнім очікуванням і мріям.

Коли дружина пропонує переїхати до Парижа, щоб усе змінити, чоловік заявляє, що не готовий відмовитися від вже звичного йому комфорту. Все це призводить до страшних скандалів, образ і непорозумінь.

"Життя спочатку" дехто жартома називає продовженням "Титаніка", якби Джек вижив. Насправді це сильна драма про сімейну кризу, нездійснені мрії, рутину, яка з кожним разом все більше з’їдає та руйнує шлюб.

Фільм відомого режисера Сема Мендеса високо оцінили критики: він отримав низку номінацій на престижні премії, серед яких – три номінації на "Оскар".

"У ліжку з ворогом"

1991 р.

реж. Джозеф Рубін

Рейтинг iMDB – 6,3

Напружена драма з Джулією Робертс про щасливу (на перший погляд) молоду подружню пару. Після весілля чоловік одразу показує свою темну сторону. Дружина, паралізована страхом через ревнощі та насильство з боку чоловіка, спочатку не знає, як втекти, а потім вигадує хитрий трюк. Вона вирішує зімітувати власну смерть, починає нове життя під іншим ім’ям й зустрічає хорошу людину. Однак колишній чоловік невдовзі дізнається правду.

Сильний фільм про домашнє насильство, психологічний контроль і те, чим це може закінчитися для обох у шлюбі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

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