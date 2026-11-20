Король Великобритании Чарльз III рассказал об одном из своих любимых блюд после того, как много лет пропускал обед.

Монарх, у которого давно сложилась привычка часто пропускать обед, чтобы это не прерывало его напряженный рабочий день, как сообщается, начал есть небольшую порцию днем после того, как в 2024 году ему поставили диагноз "рак". Об этом пишет Hello Magazine.

Что ест король Чарльз

Во время прогулок в Престоне монарх остановился возле популярного гастрономического фургона под названием SpudBros и показал свою любимую начинку для картофеля в мундире: сыр и фасоль.

Член королевской семьи сказал владельцам, братьям Джейкобу и Харли Нельсонам, что он "конечно" любит картошку в мундире и обожает "всёвозможные блюда" с ней, но согласился, что сыр и фасоль — лучший выбор.

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Хотя это сочетание и кажется простым, сертифицированный диетолог и автор книги "High Protein 100+" Фэй Джеймс утверждает, что оно может способствовать сбалансированному питанию в качестве "контролируемого полуденного перекуса".

Король Чарльз Фото: The Royal Family

"Сыр и фасоль могут быть питательным сочетанием", — говорит Фей.

Фасоль является источником растительного белка и клетчатки, а творог — белка и кальция, что помогает поддерживать здоровье костей. По словам эксперта, это простое сочетание может внести полезный вклад в сбалансированное питание.

"Принц не обедает"

Необычная привычка Чарльза во время еды была ранее отмечена Кларенсом Хаусом в списке из 70 фактов. "Принц не обедает" — это 20-й факт.

Однако, как сообщается, врачи и его супруга, королева Камилла, посоветовали Чарльзу начать обедать после того, как ему два года назад поставили диагноз "рак", хотя он, как говорят, "не хотел" этого изменения.

Хотя раньше он не любил обедать, одним из любимых рецептов завтрака короля являются запеченные яйца с сыром. По словам бывшего королевского шеф-повара, монарх также с удовольствием ест фрукты, собранные в его саду у дома в Хайгроуве.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Корреспондентка рубрики "Стиль жизни" Виктория Ситняк получила письмо от самой королевы Великобритании Камиллы и рассказывает, в чём секрет "переписки" с монархами.