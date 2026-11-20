Король Великої Британії Чарльз ІІІ розповів про одну зі своїх улюблених страв після того, як багато років пропускав обід.

Монарх, який мав давню звичку часто пропускати обідню їжу, щоб це не переривало його напружений робочий день, як повідомляється, почав їсти невелику порцію вдень після того, як у 2024 році йому поставили діагноз рак. Про це пише Hello Magazine.

Що їсть король Чарльз

Під час прогулянок у Престоні суверен зупинився біля популярного гастрономічного фургона під назвою SpudBros і показав свою улюблену начинку для картоплі в мундирі: сир і квасоля.

Королівська особа сказала власникам, братам Джейкобу та Харлі Нельсонам, що він "звичайно" любить картоплю в мундирі та любить "всілякі речі" з нею, але погодився, що сир і квасоля є найкращим вибором.

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Хоча поєднання є простим, акредитований дієтолог і автор книги High Protein 100+ Фей Джеймс каже, що це може допомогти у збалансованому харчуванні як "керований полуденний обід".

Король Чарльз Фото: The Royal Family

"Сир і квасоля можуть бути поживним поєднанням", — каже Фей.

Квасоля забезпечує рослинний білок і клітковину, а сир додає білок і кальцій, що допомагає підтримувати здоров’я кісток. Це просте поєднання може зробити корисний внесок у збалансоване харчування, за словами експерта.

"Принц не обідає"

Незвичайна звичка Чарльза під час їжі була раніше визнана Кларенс Хаусом у списку з 70 фактів. "Принц не обідає" — це 20-й факт.

Однак, як повідомляється, лікарі та його дружина, королева Камілла, порадили Чарльзу почати обідати після того, як йому поставили діагноз рак два роки тому, хоча він, як кажуть, "не бажав" цієї зміни.

Хоча раніше він не любив обідати, одним із улюблених рецептів сніданку короля є запечені яйця з сиром. За словами колишнього королівського шеф-кухаря, королівська особа також насолоджується фруктами, зібраними з його саду вдома в Хайгроуві.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кореспондентка відділу "Стиль життя" Вікторія Ситняк отримала лист від самої королеви Великої Британії Камілли і розповідає, у чому секрет "листування" з монархами.