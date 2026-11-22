Так или иначе, нами манипулируют все – политики, СМИ, крупные корпорации и социальные сети. У каждого есть определенные инструменты для влияния на общество и свою целевую аудиторию. В эпоху искусственного интеллекта и постоянного потока новостей трудно отличить правду от тщательно спланированной лжи.

В истории кино можно найти целый ряд интересных фильмов о различных средствах воздействия на массы. Например, фильм "Лучший стрелок" (1986) с Томом Крузом не просто так получил широкую поддержку ВМС США, ведь в значительной степени он был инструментом популяризации службы. Тогда это сработало на славу!

В сегодняшней подборке кинообозреватель Андрей Пушкаш отобрал для Фокуса шесть лучших фильмов о различных способах манипулирования людьми: от социальных сетей и политических кампаний до масштабных афер и создания иллюзорной реальности. В списке вы увидите как новые документальные хиты, так и художественные фильмы. Кое-что даже Геббельсу не снилось!

"Социальная дилемма"

2020 г.

реж. Джозефф Орловски

Рейтинг iMDB – 7,6

Rotten Tomatoes (критики) – 84 %

Документальный фильм Netflix рассказывает о скрытом влиянии социальных сетей на поведение и решения людей. Бывшие сотрудники Google, Facebook и Twitter объясняют, как работают алгоритмы, формирующие их предпочтения и восприятие окружающего мира.

В фильме можно увидеть как настоящие интервью, так и постановочные эпизоды, в которых показано, как люди легко попадают под влияние платформ. Большое внимание уделено фейковым новостям, которые используются в качестве инструмента манипуляции.

В 2021 году "Социальная дилемма" получила премию "Эмми" в номинации "Документальные программы" за лучший сценарий и монтаж.

"Хвост вертит собакой"

1997 г.

реж. Барри Левинсон

Рейтинг iMDB – 7,1

Rotten Tomatoes (критики) – 87%

За несколько дней до президентских выборов в США разгорелся сексуальный скандал, связанный с действующим президентом. Чтобы уберечь репутацию и отвлечь внимание, его команда придумывает хитрый план – инсценирует войну с Албанией.

Поток фейковых новостей и дезинформации призван отвлечь внимание от скандала и заставить американцев поверить в новости об угрозе войны. Эта сатирическая комедия с Робертом Де Ниро и Дастином Хоффманом показывает, насколько легко можно манипулировать людьми, если контролировать информацию, которую они потребляют.

"Ты можешь увидеть все"

2026 г.

Режиссеры: Натан Филдер и Лэнс Оппенхайм

Рейтинг iMDB – 9,0

Rotten Tomatoes (критики) – 97%

Об этом документальном фильме сейчас говорят все. Речь идет об Элизабет Холмс, которая убедила инвесторов, что ее компания сможет провести множество анализов по одной капле крови. Эту компанию оценили в (внимание!) 9 миллиардов долларов! Однако обещанного не произошло, а Элизабет приговорили к 11 годам лишения свободы за мошенничество.

В мае 2023 года женщина начала отбывать срок. Однако незадолго до этого она впустила в свой дом двух режиссеров: Лэнса Оппенхайма, недавно выпустившего фильм "Прайм-тайм", и Натана Филдера, построившего карьеру комика на абсурдных социальных экспериментах, в которых невозможно отличить правду от вымысла. Оба живут в доме Холмс и снимают документальный фильм за несколько дней до ее заключения.

Женщина надеялась, что кинематографисты помогут ей восстановить репутацию. Она откровенно лжет в камеру о своей компании и намерениях. И вот что самое интересное: режиссеры подают это так, что зрители сами не понимают, где лукавство, а где – правда. Под сомнением даже само название фильма "Ты можешь увидеть все" и жанр документалистики.

Это история не только о хитроумном плане двух режиссеров, но и обо всех людях. Ведь сейчас мы живем в мире, где все можно создать. Фильм уже бьет все рекорды, его однозначно ждет "Оскар", так что мы еще поговорим о нем с вами.

"Забери меня на Луну"

2024 г.

реж. Грег Берланти

Рейтинг iMDB – 6,6

Rotten Tomatoes (критики) – 66%

Почти точная копия фильма "Хвост вертит собакой", но на другую тему. Романтическая комедия, в которой на фоне космической гонки 1960-х годов США готовятся к исторической высадке человека на Луну. Чтобы улучшить свою репутацию, НАСА нанимает маркетолога Келли Джонс. Героиня получает секретное задание – заснять инсценировку высадки на случай, если настоящая миссия провалится.

Келли нужно собрать целую команду и актеров, но сделать это максимально тайно. Поверьте, будет весело! Главные роли в романтической комедии исполнили Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум.

На первый взгляд, это простая романтическая комедия с классными актерами и отличным юмором. Однако фильм сочетает в себе романтику и сатиру на политический пиар, демонстрируя, как с помощью рекламы, телевидения и правильно созданного образа можно влиять на общественное мнение.

"Не смотрите вверх"

2021 г.

реж. Адам Маккей

Рейтинг iMDB – 7,1

Двое американских астрономов, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, обнаруживают огромную комету, направляющуюся к Земле и способную уничтожить человечество. Они делают все, чтобы предупредить общество о неизбежной катастрофе, но сталкиваются с равнодушием и абсолютным эгоизмом. Это безразлично даже президенту США, которую невероятно сыграла Мерил Стрип.

На протяжении всего фильма создается впечатление, что все люди словно находятся в каком-то информационном пузыре, и только наши герои – адекватны и способны трезво смотреть на вещи. Они видят деградировавшее общество, сошедшее с ума в погоне за рейтингами и выгодой. Людям интереснее послушать интервью о новом альбоме суперзвезды, чем двух ученых, которые говорят, что скоро всему придет конец.

Фильм высмеивает современное общество, которым искусно манипулируют крупные корпорации и тренды. Эта сатирическая комедия Адама Маккея получила четыре номинации на премию "Оскар", в том числе в категории "Лучший фильм".

"Не волнуйся, дорогая"

2021 г.

реж. Оливия Уайлд

Рейтинг iMDB – 6,3

События психологического триллера разворачиваются в идеальном американском городке, где мужчины каждый день отправляются на работу, а их жены ведут беззаботный образ жизни в роскошных домах. Звучит слишком идеально, чтобы быть правдой, поэтому наша героиня начинает сомневаться: реален ли мир, в котором она живет? Постепенно фильм превращается в историю о лжи, контроле и тотальной манипуляции.

Оливия Уайлд собрала великолепный актерский состав: Гарри Стайлз, Флоренс Пью и Крис Пайн. Кстати, промокампания оказалась не менее интересной, чем сам фильм. Ходили слухи о вражде между Флоренс Пью и Оливией Уайлд. В конце концов, актрисы действительно избегали друг друга на премьерах. Много шума было и вокруг романа Оливии с Гарри Стайлзом, выходки которых на Венецианском фестивале активно обсуждала пресса. Это часть маркетинговой стратегии или правда – мы уже не узнаем.

В конце концов, критики не слишком высоко оценили фильм, но Оливии Уайлд все же удалось снять отличный триллер для вечернего просмотра.

Напомним, ранее Фокус писал о:

5 лучших фильмов в истории кино по версии IMDb. Картины из верхней части рейтинга не отпускают зрителя с первой до последней минуты и побуждают переосмыслить жизнь и собственные взгляды.

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Если же вам этого будет мало, загляните в подборку лучших фильмов и сериалов на Netflix: она прекрасно дополнит осенний вечер.