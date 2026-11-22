Так чи інакше нами маніпулюють усі – політики, медіа, великі корпорації та соціальні мережі. Кожен має певні інструменти для впливу на суспільство та свою цільову аудиторію. У час штучного інтелекту й постійного потоку новин важко відрізнити правду від ретельно спланованої брехні.

В історії кіно можна знайти цілу низку цікавих фільмів про різноманітні інструменти впливу на маси. До прикладу, стрічка "Кращий стрілець" (1986) з Томом Крузом не просто так мала велику підтримку ВМС США, бо значною мірою це був інструмент популяризації служби. Тоді це добре спрацювало!

У сьогоднішній добірці кінооглядач Андрій Пушкаш відібрав для Фокусу шість найкращих фільмів про різноманітні засоби маніпулювання людьми: від соціальних мереж й політичних кампаній до масштабних афер і створення ілюзорної реальності. Ви побачите у переліку і нові документальні хіти, і художні стрічки. Дещо навіть Геббельсу не снилося!

"Соціальна дилема"

2020 р.

реж. Джозефф Орловськи

Рейтинг iMDB – 7.6

Rotten Tomatoes (критики) – 84%

Документальний фільм Netflix розповідає про прихований вплив соціальних мереж на поведінку та рішення людей. Колишні співробітники Google, Facebook та Twitter пояснюють, як працюють алгоритми, що формують їхні вподобання та сприйняття навколишнього світу.

У фільмі можна побачити і справжні інтерв’ю, і постановочні епізоди, де показано, як люди легко попадають під вплив платформ. Важливу увагу приділено фейковим новинам, які використовуються як інструмент маніпуляції.

У 2021 році "Соціальна дилема" отримала нагороду Emmy в документальній програмі за найкращий сценарій і монтаж.

"Хвіст крутить собакою"

1997 р.

реж. Баррі Левінсон

Рейтинг iMDB – 7.1

Rotten Tomatoes (критики) – 87%

За кілька днів до президентських виборів у США розгорівся сексуальний скандал, пов’язаний із чинним президентом. Щоб вберегти репутацію та відвернути увагу, його команда придумує хитрий план – вигадує війну з Албанією.

Потік фальшивих новин та дезінформації має відвернути увагу від скандалу і змусити американців повірити у новини про загрозу війни. Це сатирична комедія з Робертом Де Ніро та Дастіном Гоффманом показує, наскільки легко можна маніпулювати людьми, якщо контролювати інформацію, яку вони споживають.

"Ти можеш побачити все"

2026 р.

реж. Натан Філдер та Ланс Оппенхайм

Рейтинг iMDB – 9.0

Rotten Tomatoes (критики) – 97%

Про цей документальний фільм зараз говорять всі. Йдеться про Елізабет Голмс, яка переконала інвесторів, що її компанія зможе зробити купу аналізів із однієї краплі крові. Цю компанію оцінили в (увага!) 9 мільярдів доларів! Проте обіцяного не сталося, а Елізабет засудили на 11 років за шахрайство.

У травні 2023 року жінка почала відбувати термін. Однак незадовго до цього вона пускає до свого будинку двох режисерів: Ланса Оппенхайма, який нещодавно випустив "Праймтайм" та Натана Філдера, котрий зробив кар’єру коміка на абсурдних соціальних експериментах, коли неможливо розрізнити: що правда, а що – вигадка. Обидва живуть в будинку Голмс та знімають документалку за декілька днів до її ув’язнення.

Жінка сподівалася, що кіношники допоможуть відбілити її репутацію. Вона відверто бреше на камеру про свою компанію та наміри. І тут найцікавіше: режисери подають це так, що глядачі самі не розуміють, де лукавство, а де – правда. Під сумнівом навіть сама назва фільму "Ти можеш побачити все" і жанр документалістики.

Це історія не лише про хитрий план двох режисерів, а й про всіх людей. Бо зараз ми живемо у світі, де все можна згенерувати. Фільм вже б’є всі рекорди, на нього однозначно чекає "Оскар", тож про нього ми ще з вами поговоримо.

"Забери мене на Місяць"

2024 р.

реж. Грег Берланті

Рейтинг iMDB – 6.6

Rotten Tomatoes (критики) – 66%

Майже копія фільму "Хвіст крутить собакою", але на іншу тему. Романтична комедія, де під час космічних гонок у 1960-х США готуються до історичної висадки людини на Місяць. Щоб покращити свою репутацію, NASА наймає маркетологиню Келлі Джонс. Героїня отримує секретне завдання – відзняти постановочну висадку на випадок, якщо справжня місія провалиться.

Келлі мусить знайти цілу команду та акторів, але зробити це максимально таємно. Повірте, буде весело! Головні ролі в романтичній комедії виконали Скарлетт Йоганссон і Ченнінг Татум.

На перший погляд, це простий ромком з класними акторами та чудовим гумором. Однак, стрічка поєднує романтику із сатирою на політичний піар, демонструючи, як за допомогою реклами, телебачення й правильно створеної картинки можна впливати на громадську думку.

"Не дивіться вгору"

2021 р.

реж. Адам Маккей

Рейтинг iMDB – 7.1

Двоє американських астрономів, яких зіграли Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, виявляють величезну комету, що прямує до Землі та має знищити людство. Вони роблять все, аби попередити суспільство про неминучу катастрофу, але стикаються з байдужістю та абсолютним егоїзмом. Байдуже навіть президентці США, яку неймовірно зіграла Меріл Стріп.

Упродовж фільму складається враження, що всі люди начебто перебувають у якійсь інформаційній бульбашці, і лише наші герої – адекватні й здатні тверезо дивитися на речі. Вони бачать деградоване суспільство, яке збожеволіло у гонитві за рейтингами та вигодою. Людям цікавіше послухати інтерв’ю про новий альбом суперзірки, ніж двох вчених, які говорять, що скоро всьому прийде кінець.

Фільм висміює сучасне суспільство, яким майстерно маніпулюють великі корпорації та тренди. Ця сатирична комедія Адама Маккея отримала чотири номінації на премію "Оскар", зокрема в категорії "Найкращий фільм".

"Не хвилюйся, серденько"

2021 р.

реж. Олівія Вайлд

Рейтинг iMDB – 6.3

Події психологічного трилера відбуваються в ідеальному американському містечку, де чоловіки щодня вирушають на роботу, а їхні дружини ведуть безтурботний спосіб життя у розкішних будинках. Звучить аж занадто ідеально, щоб бути правдою, тому наша героїня починає сумніватися, чи реальний світ, в якому вона живе? Поступово стрічка перетворюється на історію про брехню, контроль і тотальну маніпуляцію.

Олівія Вайлд зібрала чудовий каст: Гаррі Стайлз, Флоренс П’ю та Кріс Пайн. До речі, промокампанія була не менш цікавою, ніж сама картина. Ходили чутки про ворожнечу Флоренс П’ю та Олівії Вайлд. Зрештою, акторки дійсно уникали одна одну на прем’єрах. Багато шуму було й навколо роману Олівії з Гаррі Стайлзом, витівки яких на Венеційському фестивалі активно обговорювала преса. Це частина маркетингової стратегії чи правда – ми уже не дізнаємося.

Врешті-решт, критики не дуже добре оцінили фільм, але в Олівії Вайлд таки вийшло зняти чудовий трилер для вечірнього перегляду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

5 найкращих фільмів в історії кіно за версією IMDb. Картини з вершини рейтингу не відпускають глядача від першої до останньої хвилини та підштовхують переосмислити життя й власні погляди.

Також ми підготували огляд найкращих екранізацій Стівена Кінга. У ньому 15 стрічок, які допоможуть вимкнути думки про повсякденні клопоти. Це неповторні історії, що змушують замислитися над сенсом буття.

Якщо ж вам цього буде мало, зазирніть до добірки найкращих фільмів і серіалів на Netflix: вона чудово доповнить осінній вечір.