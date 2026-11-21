Украинский певец, бывший финалист шоу "Х-фактор" Александр Кривошапко во второй раз станет отцом. Он поделился трогательными фотографиями, на которых позировал вместе с женой Кристиной.

Пара сфотографировалась на берегу океана во Флориде. Соответствующие снимки Кривошапко опубликовал на своей странице в Instagram (alexanderkrivoshapko).

Как выглядит пара

На опубликованных фото Александр и Кристина позировали на фоне океана и пляжа. Девушка продемонстрировала округлый животик, который украсила маленькими блестками. Супруги выглядели очень счастливыми и влюбленными.

"Наше маленькое чудо", — коротко подписал снимки певец.

Александр Кривошапко во второй раз станет отцом Фото: Instagram Александр Кривошапко во второй раз станет отцом Фото: Instagram Александр Кривошапко во второй раз станет отцом Фото: Instagram Александр Кривошапко во второй раз станет отцом Фото: Instagram Александр Кривошапко во второй раз станет отцом Фото: Instagram

Личная жизнь Кривошапко

Для Александра это уже третий брак. Его первой женой была хореограф Татьяна Денисова, а в 2022 году он женился на косметологе Марии, с которой через год развелся.

Об отношениях с Кристиной Кривошапко объявил в начале января 2025 года. Пара официально зарегистрировала брак в США, где позже устроила свадебное торжество.

Видео дня

Кстати, для певца будущий ребёнок станет вторым. От предыдущих отношений с моделью Мариной Кински у Кривошапко есть дочь Алиса, родившаяся в 2017 году.

Александр Кривошапко и его жена Кристина Фото: Instagram

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