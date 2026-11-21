Український співак, колишній фіналіст "Х-фактора" Олександр Кривошапко вдруге стане татом. Він поділився щемливими фотографіями, на яких позував разом із дружиною Христиною.

Пара знялась на березі океану у Флориді. Відповідні кадри Кривошапко оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (alexanderkrivoshapko).

Як виглядає пара

На опублікованих фото Олександр і Христина позували на тлі океану та пляжу. Дівчина продемонструвала округлий животик, який прикрасила маленькими блискітками. Подружжя виглядало дуже щасливим та закоханим.

"Наше маленьке диво", – коротко підписав знімки співак.

Олександр Кривошапко вдруге стане батьком Фото: Instagram Олександр Кривошапко вдруге стане батьком Фото: Instagram Олександр Кривошапко вдруге стане батьком Фото: Instagram Олександр Кривошапко вдруге стане батьком Фото: Instagram Олександр Кривошапко вдруге стане батьком Фото: Instagram

Особисте життя Кривошапка

Для Олександра це вже третій шлюб. Його першою дружиною була хореографиня Тетяна Денисова, а у 2022 році він одружився з косметологинею Марією, з якою через рік розлучився.

Про стосунки із Христиною Кривошапко оголосив на початку січня 2025 року. Пара офіційно розписалась у США, де згодом влаштувала святкування весілля.

Відео дня

До речі, для співака майбутня дитина стане другою. Від попередніх стосунків із моделлю Мариною Кінські Кривошапко має доньку Алісу, яка народилися у 2017 році.

Олександр Кривошапко і його дружина Христина Фото: Instagram

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