Ніхто не здогадувався про вагітність: Авріл Лавін стала мамою у 42 роки й показала доньку

Авріл Лавін вдалося зберегти одну з найважливіших подій свого життя подалі від сторонніх очей — шанувальники навіть не підозрювали, що співачка чекає на дитину, аж поки вона не показала перші фото новонародженої доньки.

Канадська співачка Авріл Лавін несподівано розповіла про поповнення в родині, хоча раніше публічно не говорила про вагітність. Разом із радісною новиною вона опублікувала перші фотографії малечі, але не стала розкривати її ім'я та особу батька. Так, про народження доньки 42-річна артистка повідомила 13 листопада у своєму Instagram.

Новина стала несподіванкою для шанувальників, адже раніше виконавиця навіть не натякала на свій особливий стан.

"Наша маленька принцеса прибула", — написала Лавін у підписі до світлин, додавши рожеві сердечка та емодзі корони й дитячої пляшечки.

В оригіналі співачка використала більш емоційне формулювання: "Our Mini F--king Princess has arrived", яке перегукується з образом "принцеси" з її відомого хіта Girlfriend, що вийшов у 2007 році.

Видео дня

До допису артистка додала три фотографії. На першому знімку видно руки дорослих, які тримають крихітну ручку немовляти. На другому Авріл Лавін ніжно притискає доньку до себе. Дівчинка одягнена в боді з леопардовим принтом і пов'язку з бантиком.

Третє фото має особливий символічний вигляд: на скейтборді лежать три пари картатих кедів Vans — дві дорослі та одна маленька дитяча. Так співачка натякнула на появу нового члена родини, який, схоже, теж долучатиметься до її улюбленого стилю.

Ім’я доньки та дату її народження Лавін поки не розкрила.

Представник артистки підтвердив ABC News інформацію про поповнення в родині. Він також повідомив, що Лавін проводить час із сім'єю та паралельно працює над новим альбомом.

"Авріл насолоджується часом із сім'єю, працюючи над новим альбомом, і хоче подякувати шанувальникам за всю їхню любов", — передав представник співачки.

Що відомо про особисте життя Авріл Лавін

Особисте життя Авріл Лавін неодноразово привертало увагу ЗМІ, однак вона не надто охоче ділилася подробицями. Разом з тим, її попередні стосунки були публічними.

У 2006 році, коли співачці був 21 рік, вона вийшла заміж за Дерріка Віблі — фронтмена гурту Sum 41. Їхній шлюб завершився розлученням у 2010 році, однак колишнє подружжя зберегло дружні стосунки. Згодом Лавін зустрічалася з актором Броді Дженнером. У 2013 році вона вдруге вийшла заміж — за Чеда Крюгера, вокаліста Nickelback, із яким познайомилася під час роботи над музикою. Проте вже у 2015 році пара оголосила про розставання.

У 2021 році співачка почала зустрічатися з музикантом Mod Sun, а в березні 2022-го вони заручилися в Парижі. Однак на початку 2023 року пара розірвала заручини. Тоді ж Лавін помітили в компанії репера Tyga, з яким вона невдовзі підтвердила роман. Їхні стосунки тривали кілька місяців і завершилися восени 2023 року. Після цього артистка не розповідала публічно про нові серйозні стосунки. Тепер вона повідомила про народження першої дитини, але поки не назвала батька доньки.

Канадська співачка Авріл Лавін Фото: onedio.com

Чим відома Авріл Лавін

Авріл Лавін — канадська співачка та авторка пісень, яка здобула світову популярність на початку 2000-х. Її дебютний альбом Let Go вийшов у 2002 році, коли артистці було лише 17 років.

Платівка розійшлася накладом понад 17 мільйонів копій у світі. Саме вона принесла співачці популярність завдяки композиціям Complicated, I'm with You та Sk8er Boi.

Наступні альбоми — Under My Skin (2004) та The Best Damn Thing (2007) — дебютували на першому місці американського хіт-параду Billboard 200. Пісня Girlfriend із третього альбому стала першим синглом Лавін, який очолив американський чарт Billboard Hot 100.

За свою кар'єру співачка отримала вісім номінацій на премію "Греммі".

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