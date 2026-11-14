Никто не догадывался о беременности: Эврил Лавин стала мамой в 42 года и показала дочь

Аврил Лавин удалось скрыть одно из самых важных событий в своей жизни от посторонних глаз — поклонники даже не подозревали, что певица ждет ребенка, пока она не показала первые фото новорожденной дочери.

Канадская певица Аврил Лавин неожиданно рассказала о пополнении в семье, хотя ранее публично не упоминала о беременности. Вместе с радостной новостью она опубликовала первые фотографии малышки, но не стала раскрывать её имя и личность отца. Так, о рождении дочери 42-летняя артистка сообщила 13 ноября в своём Instagram.

Эта новость стала неожиданностью для поклонников, ведь ранее певица даже не давала понять, что находится в особом положении.

"Наша маленькая принцесса прибыла", — написала Лавин в подписи к фотографиям, добавив розовые сердечки и эмодзи в виде короны и детской бутылочки.

В оригинале певица использовала более эмоциональную формулировку: "Our Mini F--king Princess has arrived", которая перекликается с образом "принцессы" из её известного хита Girlfriend, вышедшего в 2007 году.

Видео дня

К посту артистка добавила три фотографии. На первом снимке видны руки взрослых, держащие крошечную ручку младенца. На втором Аврил Лавин нежно прижимает дочь к себе. Девочка одета в боди с леопардовым принтом и повязку с бантиком.

Третье фото имеет особый символический смысл: на скейтборде лежат три пары клетчатых кедов Vans — две взрослые и одна маленькая детская. Так певица намекнула на появление нового члена семьи, который, похоже, тоже присоединится к её любимому стилю.

Имя дочери и дату её рождения Лавин пока не раскрыла.

Представитель артистки подтвердил ABC News информацию о пополнении в семье. Он также сообщил, что Лавин проводит время с семьёй и параллельно работает над новым альбомом.

"Аврил наслаждается временем, проведённым с семьёй, работая над новым альбомом, и хочет поблагодарить поклонников за всю их любовь", — сообщил представитель певицы.

Что известно о личной жизни Аврил Лавин

Личная жизнь Аврил Лавин не раз привлекала внимание СМИ, однако она не слишком охотно делилась подробностями. В то же время её предыдущие отношения были публичными.

В 2006 году, когда певице было 21 год, она вышла замуж за Деррика Вибли — фронтмена группы Sum 41. Их брак закончился разводом в 2010 году, однако бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Впоследствии Лавин встречалась с актёром Броди Дженнером. В 2013 году она во второй раз вышла замуж — за Чеда Крюгера, вокалиста Nickelback, с которым познакомилась во время работы над музыкой. Однако уже в 2015 году пара объявила о расставании.

В 2021 году певица начала встречаться с музыкантом Mod Sun, а в марте 2022 года они обручились в Париже. Однако в начале 2023 года пара расторгла помолвку. Тогда же Лавин заметили в компании рэпера Tyga, с которым она вскоре подтвердила роман. Их отношения длились несколько месяцев и завершились осенью 2023 года. После этого артистка не рассказывала публично о новых серьёзных отношениях. Теперь она сообщила о рождении первого ребёнка, но пока не назвала отца дочери.

Канадская певица Аврил Лавин Фото: onedio.com

Чем известна Эврил Лавин

Аврил Лавин — канадская певица и автор песен, которая обрела мировую известность в начале 2000-х годов. Её дебютный альбом "Let Go" вышел в 2002 году, когда артистке было всего 17 лет.

Альбом разошёлся тиражом более 17 миллионов экземпляров по всему миру. Именно он принёс певице популярность благодаря композициям "Complicated", "I'm with You" и "Sk8er Boi".

Следующие альбомы — Under My Skin (2004) и The Best Damn Thing (2007) — дебютировали на первом месте американского хит-парада Billboard 200. Песня "Girlfriend" из третьего альбома стала первым синглом Лавина, возглавившим американский чарт Billboard Hot 100.

За свою карьеру певица получила восемь номинаций на премию "Грэмми".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Муж блогерши Бабы Даши решил увековечить на теле дату рождения их приемной дочери, но вместо английского "December" мастер набил "Desember", поэтому татуировку с ошибкой теперь придется исправлять.

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова (Tarabarova) рассказала, что была вынуждена уехать вместе с тремя детьми в более безопасный регион страны.

Кроме того, супруга бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, бизнесвумен Светлана Павелецкая, показала своего 13-летнего сына Александра и трогательно поздравила его с днём рождения. Она также поделилась личными размышлениями о материнстве, признавшись, что ребенок дарит целый спектр эмоций, которые не способны вызвать ничто и никто другой.