Муж известной блогерши сделал тату в честь дочери, но произошла ошибка (фото)

Любимый блогерши Бабы Даши решил увековечить на теле дату рождения их приемной дочери. Однако во время сеанса что-то пошло не по плану. В надписи появилась ошибка: вместо правильного английского слова "December" мастер набил "Desember".

Как впоследствии выяснилось, семья заметила неточность не сразу, поэтому сюрприз оказался ещё и с небольшим бонусом в виде орфографической ошибки.

Впрочем, супруги не стали сильно расстраиваться. Надпись планируют исправить во время коррекции татуировки.

Мужчина решил увековечить на теле дату рождения их приемной дочери Фото: Instagram Мужчина решил увековечить на теле дату рождения их приемной дочери Фото: Instagram

Кстати, блогерша Баба Даша (Дарья Пазюк) и её муж Александр (Дед Саньок) воспитывают четырёх детей: трёх родных сыновей и одну приёмную дочь.

У возлюбленного блогерши много татуировок на теле Фото: Instagram

Супруги уже не впервые оказываются в центре громких скандалов. Ранее блогерша публично выразила возмущение по поводу поведения полицейского на одном из блокпостов. Мол, полицейский угрожал её мужу и вел себя неподобающе в ответ на законную просьбу предъявить документы.

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Конфликт возник после того, как автомобиль семьи остановили для проверки. Муж блогерши, Саша, решил выяснить причины остановки и попросил сотрудника правоохранительных органов предъявить документы, подтверждающие законность устройства этого блокпоста.

В ответ на это полицейский начал угрожать водителю, заявив, что тот "уйдет отсюда пешком", и пригрозил тщательной проверкой аптечки.

Кроме того, инфлюенсерша обратила внимание на то, что сотрудник силовых структур работал без обязательной нательной камеры.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская инфлюенсерша Симбочка оказалась в эпицентре скандала: она выложила видео, на котором её маленькая дочь едет в машине без детского автокресла. Пользователи сети разделились на две группы: одни требуют от блогерши объяснений, а другие относятся к ситуации с пониманием.

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