Чоловік відомої блогерки набив тату на честь донечки, але сталася помилка (фото)

Коханий блогерки Баби Даші вирішив увічнити на тілі дату народження їхньої прийомної донечки. Втім, під час сеансу щось пішло не за планом. У написі з’явилася помилка: замість правильного англійського December майстер набив Desember.

Як згодом з’ясувалося, родина помітила неточність не одразу, тож сюрприз виявився ще й із маленьким бонусом у вигляді орфографічної помилки.

Втім, сильно засмучуватися подружжя не стало. Напис планують виправити під час корекції татуювання.

Чоловік вирішив увічнити на тілі дату народження їхньої прийомної донечки Фото: Instagram Чоловік вирішив увічнити на тілі дату народження їхньої прийомної донечки Фото: Instagram

До слова, блогерка Баба Даша (Дарія Пазюк) та її чоловік Олександр (Дід Саньок) виховують чотирьох дітей: трьох біологічних синів та одну прийомну доньку.

У коханого блогерки багато тату на тілі Фото: Instagram

Подружжя уже не вперше потрапляє в резонансні історії. Раніше блогерка публічно обурилася через поведінку поліцейського на одному з блокпостів. Мовляв, поліціянт погрожував її чоловікові та поводився неналежно у відповідь на законне прохання пред'явити документи.

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Конфлікт стався після того, як автомобіль родини зупинили для перевірки. Чоловік блогерки, Саша, вирішив уточнити підстави зупинки та попросив правоохоронця показати документи, які підтверджують законність облаштування цього блокпоста.

У відповідь на це поліцейський почав погрожувати водієві, заявивши, що той "піде звідси пішки", і пригрозив прискіпливою перевіркою аптечки.

Крім того, інфлюенсерка звернула увагу на те, що силовик працював без обов'язкової бодікамери.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська інфлюенсерка Сімбочка опинилася в епіцентрі скандалу: вона виклала відео, де її маленька донька їде в авто без дитячого автокрісла. Користувачі мережі поділилися на дві групи: частина вимагає від блогерки пояснень, а інша частина ставиться до ситуації лояльно.

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