Украинский актёр, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Роман Ясиновский признался, что за работу в театре получает 23 тысячи гривен. На жизнь артисту требуется не менее 2 000 долларов, поэтому мужчина вынужден работать таксистом.

Роман Ясиновский работает в театре Франко и на данный момент имеет 18 ролей, но чаще всего актер участвует в массовке. Об этом знаменитость рассказал в интервью "РБК-Украина".

Актёр вынужден подрабатывать таксистом

По словам Романа, сейчас он получает в театре 23 тысячи гривен. В месяц для комфортной жизни ему требуется около 2 000 долларов, чтобы покрыть свои расходы и дочери.

"Мне нужно зарабатывать примерно 2 000 долларов в месяц, чтобы покрыть свои расходы, дочери, донаты и отложить немного денег. А в театре у меня зарплата 23 000. К тому же я преподаватель. Но я даже не буду говорить, сколько зарабатываю за то, что преподаю в университете. Как говорит Богдан Дмитриевич Струтинский, мы занимаемся благотворительностью", – сказал Ясиновский.

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Поэтому актер решил начать работать таксистом. В основном Роман принимает заказы, когда едет на тренировку, съемки или возвращается домой.

"Такого в моей жизни гораздо меньше, но оно есть. Оно есть, потому что, а как иначе? А как прожить на эти деньги?" — отметил кинозвезда.

Впрочем, Ясиновский не боится остаться без стабильного заработка, поскольку уверен, что всегда сможет найти работу.

Как сейчас выглядит Роман Ясиновский Фото: Скрин видео

Роман Ясиновский — кратко об актёре

Знаменитость родился в Тернополе. С 2022 года он работает в Национальном драматическом театре имени Ивана Франко.

Ясиновский известен по ролям в таких кинолентах, как "Киборги", "Поймать Кайдаша", "Пульс", "Довбуш", "Служба 112", "Мирный-21" и других.

Роман Ясиновский Фото: Instagram

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