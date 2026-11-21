Жена Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, прокомментировала предположения поклонников, которые уверены, что звезда беременна вторым ребенком. Впрочем, блогерша призналась, что на самом деле она просто поправилась.

Екатерина Репяхова набрала шесть килограммов и сейчас пытается похудеть. Об этом стало известно на странице блогерши в Instagram (repyahovakate).

Жена Павлика отреагировала на слухи о беременности

Поклонники обратили внимание на то, что Екатерина немного поправилась. Некоторые даже заподозрили, что девушка беременна вторым ребенком.

"Вы беременны, это уже заметно";

"Вы беременны?";

"Екатерина ждет малыша?" — поинтересовались подписчики.

Однако, по словам Репяховой, она просто набрала шесть килограммов. Из-за этого блогерша решила пересмотреть свои пищевые привычки. Теперь звезда постоянно считает калории, занимается спортом и пытается похудеть.

"+6 кг на весах и вопросы о беременности побудили меня обратить внимание на свое питание. У меня действительно живот выглядит, как у беременной, именно поэтому я пошла к гастроэнтерологу. Без крайностей и жестких ограничений, в своем ритме постепенно движусь к желаемому результату и уже вижу первые изменения", — призналась жена Павлика.

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Жену Павлика заподозрили в беременности Фото: Instagram Жена Павлика активно худеет Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Жене Виктора Павлика напомнили о бывшем певце, но Екатерина не промолчала.

Екатерина Репяхова рассказала о пережитом обстреле Киева со стороны РФ 12 октября. В момент взрыва она вместе с семьёй была дома, а удар пришёлся прямо по соседнему жилому комплексу.

Кроме того, семья Павлика приобрела квартиру для своего 5-летнего сына Михасика. Сейчас в квартире начался ремонт.