"Вы беременны?": молодая жена Виктора Павлика раскрыла правду (фото)
Жена Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, прокомментировала предположения поклонников, которые уверены, что звезда беременна вторым ребенком. Впрочем, блогерша призналась, что на самом деле она просто поправилась.
Екатерина Репяхова набрала шесть килограммов и сейчас пытается похудеть. Об этом стало известно на странице блогерши в Instagram (repyahovakate).
Жена Павлика отреагировала на слухи о беременности
Поклонники обратили внимание на то, что Екатерина немного поправилась. Некоторые даже заподозрили, что девушка беременна вторым ребенком.
- "Вы беременны, это уже заметно";
- "Вы беременны?";
- "Екатерина ждет малыша?" — поинтересовались подписчики.
Однако, по словам Репяховой, она просто набрала шесть килограммов. Из-за этого блогерша решила пересмотреть свои пищевые привычки. Теперь звезда постоянно считает калории, занимается спортом и пытается похудеть.
"+6 кг на весах и вопросы о беременности побудили меня обратить внимание на свое питание. У меня действительно живот выглядит, как у беременной, именно поэтому я пошла к гастроэнтерологу. Без крайностей и жестких ограничений, в своем ритме постепенно движусь к желаемому результату и уже вижу первые изменения", — призналась жена Павлика.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Жене Виктора Павлика напомнили о бывшем певце, но Екатерина не промолчала.
- Екатерина Репяхова рассказала о пережитом обстреле Киева со стороны РФ 12 октября. В момент взрыва она вместе с семьёй была дома, а удар пришёлся прямо по соседнему жилому комплексу.
Кроме того, семья Павлика приобрела квартиру для своего 5-летнего сына Михасика. Сейчас в квартире начался ремонт.