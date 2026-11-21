Дружина Віктора Павліка, Катерина Репяхова, прокоментувала підозри шанувальників, які впевнені, що зірка вагітна другою дитиною. Втім, блогерка зізналась, що насправді вона просто погладшала.

Катерина Репяхова набрала шість кілограмів і зараз намагається схуднути. Про це стало відомо на сторінці блогерки в Instagram (repyahovakate).

Дружина Павліка відповіла на чутки про вагітність

Шанувальники звернули увагу на те, що Катерина трохи погладшала. Дехто навіть запідозрив, що дівчина вагітна другою дитиною.

"Ви вагітні, вже помітно";

"Ви вагітна?";

"Катерина в очікуванні на малюка?" — поцікавились підписники.

Однак, за словами Репяхової, вона просто погладшала на шість кілограмів. Через це блогерка вирішила переглянути свої харчові звички. Тепер зірка постійно рахує калорії, займається спортом і намагається схуднути.

"+6 кг на вагах і запитання про вагітність змотивували мене приділити увагу своєму харчуванню. У мене дійсно живіт виглядає, як у вагітної, саме тому я пішла до гастроентеролога. Без крайнощів і жорстких обмежень, у своєму ритмі поступово рухаюся до бажаного результату і вже бачу перші зміни", — зізналась дружина Павліка.

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Дружину Павліка запідозріли у вагітності Фото: Instagram Дружина Павліка активно худне Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дружині Віктора Павліка нагадали про колишню співака, але Катерина не змовчала.

Катерина Репяхова розповіла про пережитий обстріл Києва з боку РФ 12 жовтня. У момент вибуху вона разом з родиною була вдома, а удар був просто в сусідній житловий комплекс.

Крім того, родина Павліка придбала квартиру для 5-річного сина Михасика. Тепер у житлі розпочали ремонт.