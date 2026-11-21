"Ви вагітна?": молода дружина Віктора Павліка відкрила правду (фото)
Дружина Віктора Павліка, Катерина Репяхова, прокоментувала підозри шанувальників, які впевнені, що зірка вагітна другою дитиною. Втім, блогерка зізналась, що насправді вона просто погладшала.
Катерина Репяхова набрала шість кілограмів і зараз намагається схуднути. Про це стало відомо на сторінці блогерки в Instagram (repyahovakate).
Дружина Павліка відповіла на чутки про вагітність
Шанувальники звернули увагу на те, що Катерина трохи погладшала. Дехто навіть запідозрив, що дівчина вагітна другою дитиною.
- "Ви вагітні, вже помітно";
- "Ви вагітна?";
- "Катерина в очікуванні на малюка?" — поцікавились підписники.
Однак, за словами Репяхової, вона просто погладшала на шість кілограмів. Через це блогерка вирішила переглянути свої харчові звички. Тепер зірка постійно рахує калорії, займається спортом і намагається схуднути.
"+6 кг на вагах і запитання про вагітність змотивували мене приділити увагу своєму харчуванню. У мене дійсно живіт виглядає, як у вагітної, саме тому я пішла до гастроентеролога. Без крайнощів і жорстких обмежень, у своєму ритмі поступово рухаюся до бажаного результату і вже бачу перші зміни", — зізналась дружина Павліка.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Дружині Віктора Павліка нагадали про колишню співака, але Катерина не змовчала.
- Катерина Репяхова розповіла про пережитий обстріл Києва з боку РФ 12 жовтня. У момент вибуху вона разом з родиною була вдома, а удар був просто в сусідній житловий комплекс.
Крім того, родина Павліка придбала квартиру для 5-річного сина Михасика. Тепер у житлі розпочали ремонт.