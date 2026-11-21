Блогерша Екатерина Пушкина, которая уже 10 лет живет в Китае, родила второго ребенка от мужа-китайца. Женщине сделали плановое кесарево сечение по определенным показаниям. Она впервые рассказала, как прошли роды за границей.

Показания к кесареву сечению у Екатерины были связаны с тем, что первые роды сына прошли таким же путем. Об этом блогерша откровенно рассказала в Instagram-stories (pushkinapushkina). Подробнее — читайте далее в материале Фокуса.

Как прошли роды в Китае

По словам Екатерины, состояние шва после операции контролировали на протяжении всей беременности. Врач подчеркивала, что лучше не дожидаться схваток, так как это может быть опасно. Пытаться родить самостоятельно украинка не хотела.

Екатерина призналась, что вторые роды прошли "интересно". Женщина очень сильно занервничала и буквально была в шаге от истерики.

"Как будто не в первый раз, я полностью доверяла врачам, но не смогла себя контролировать и начала истерику. И помню слова анестезиолога: "Давайте её отключим, пусть немного поспит". Я рада, что меня отключили, потому что я очень сильно накрутила себя ужасами, а потом ещё и увидела на лампе зеркало, через которое, как мне казалось, я бы видела операцию. Но как только меня отключили — у меня начались галлюцинации, и это было ещё страшнее. Когда я проснулась, оказалась в совершенно другом пространстве", — поделилась впечатлениями украинка.

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В целом операция прошла успешно. После родов в Китае Екатерине шесть часов нельзя было вставать с постели. Поэтому её оставили в палате, чтобы она могла выспаться, а за ребёнком присматривали муж и две няни.

"Короче, операция прошла успешно. Просто это было слишком тяжело для моей психики. Мужа, кстати, сразу пустили ко мне, чтобы он посмотрел на малышку", — добавила женщина.

Украинка родила в Китае Фото: Instagram Украинка родила в Китае Фото: Instagram Украинка родила в Китае Фото: Instagram Украинка родила в Китае Фото: Instagram Украинка родила в Китае Фото: Instagram

Кстати, у Екатерины и её мужа родилась прекрасная девочка. Также у пары есть старший сын Илашка.

У Екатерины и ее мужа родилась девочка Фото: Instagram

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