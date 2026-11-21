Блогерка Катерина Пушкіна, яка 10 років живе у Китаї, народила другу дитину від чоловіка-китайця. У жінки був плановий кесарів розтин через певні покази. Вона вперше поділилась, як пройшли пологи за кордоном.

Покази до кесарів розтину у Катерини були через те, що перші пологи з сином були таким же шляхом. Про це блогерка відверто розповіла в Instagram-stories (pushkinapushkina). Детальніше – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Як пройшли пологи у Китаї

За словами Катерини, її шов від операції контролювали всю вагітність. Лікарка наголошувала, що краще не чекати перейм, бо може бути небезпечно. Спробувати народити самостійно – українка не хотіла.

Катерина зізналась, що другі пологи пройшли "цікаво". Жінка дуже сильно почала нервувати і буквально була в кроці від істерики.

"Наче не вперше все і дуже довіряла лікарям, але не змогла себе контролювати і почала істерити. І пам’ятаю слова анестезіолога: "Давайте її відключимо, хай трошки поспить". Я рада, що мене відключили, бо я дуже сильно себе накрутила жахіттями, а потім ще і побачила на лампі дзеркало, через яке б бачила операцію. Але як тільки мене відключили — у мене почалися глюки і це було ще страшніше. Я як прокинулась — опинилася у зовсім іншому просторі", — поділилась враженнями українка.

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Загалом операція пройшла успішно. Після пологів у Китаї Катерині шість годин не можна було вставати з ліжка. Тому її залишили у палаті відсипатись, а за дитиною дивилися чоловік і дві няні.

"Коротше, операція пройшла успішно. Просто це було занадто для моєї психіки. Чоловіка, до речі, одразу пустили до мене подивитися на малу", — додала жінка.

Українка народила у Китаї Фото: Instagram Українка народила у Китаї Фото: Instagram Українка народила у Китаї Фото: Instagram Українка народила у Китаї Фото: Instagram Українка народила у Китаї Фото: Instagram

До слова, у Катерини та її чоловіка народилася прекрасна дівчинка. Також у пари є старший син Ілашка.

У Катерини та її чоловіка народилася дівчинка Фото: Instagram

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