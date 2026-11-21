Популярный актёр Маколей Калкин рассказал о возвращении к роли Кевина в продолжении легендарного фильма "Один дома". Над сценарием культовой картины будут работать Сет Роген и Эван Голдберг, используя интересную идею самого артиста.

Студия Disney совместно с 20th Century Studios приступила к разработке сиквела рождественской комедии "Один дома". В роли Кевина должен вернуться 46-летний Маколей Калкин, который также участвует в написании сценария. Об этом сообщает Variety.

Какой будет новая история фильма

Недавно Маколей Калкин заявил, что не исключает возможности вернуться к роли Кевина в сиквеле фильма "Один дома". Правда, он добавил: "Всё должно сложиться идеально".

Интересно, что у Калкина уже есть концепция фильма, в котором ему было бы интересно принять участие.

"У меня возникла такая идея… Допустим, я вдовec или разведен. Воспитываю ребенка, как положено. Много работаю, уделяю недостаточно внимания, из-за чего ребенок обижается на меня — и, в итоге, я оказываюсь запертым на улице. Сын (Кевина) не впускает меня домой… И именно он расставляет для меня ловушки", — рассказал актер.

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Суть идеи Калкина заключается в том, чтобы поменять местами грабителей и Кевина: теперь уже МакКаллистер вынужден сражаться с собственным сыном, чтобы попасть домой на праздники.

По словам Маколея, дом служит метафорой отношений, а его персонажу предстоит "вновь найти путь к сердцу сына".

"Это, пожалуй, самое краткое описание идеи, которое я могу предложить. Я не против такого развития событий — если всё будет сделано как следует", — добавил знаменитость.

Кевин из фильма "Один дома" Фото: Кадр из фильма

Отметим, что франшиза "Один дома" сделала Калкина одной из самых популярных голливудских детских звезд 1990-х. Первый фильм стал настоящим кассовым хитом, собрав в прокате по всему миру 476 миллионов долларов и заняв второе место среди самых кассовых картин 1990 года.

Калкин также снялся в сиквеле — "Один дома 2: Заблудившийся в Нью-Йорке" (1992). В остальных частях фильма актер не участвовал.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Маколей Калкин тронул поклонников редким романтическим фото со своей невестой Брендой Сонг в честь годовщины их отношений.

СМИ сообщали, что актер открыт для возможности вернуться к культовой роли Кевина МакКаллистера в потенциальном продолжении франшизы "Один дома".

Кстати, знаменитость появился с первенцем Дакотой и младшим сыном Карсоном.