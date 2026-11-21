Сын выгонит Кевина из дома и расставит ловушки: каким будет новый "Один дома" с Калкиным
Популярный актёр Маколей Калкин рассказал о возвращении к роли Кевина в продолжении легендарного фильма "Один дома". Над сценарием культовой картины будут работать Сет Роген и Эван Голдберг, используя интересную идею самого артиста.
Студия Disney совместно с 20th Century Studios приступила к разработке сиквела рождественской комедии "Один дома". В роли Кевина должен вернуться 46-летний Маколей Калкин, который также участвует в написании сценария. Об этом сообщает Variety.
Какой будет новая история фильма
Недавно Маколей Калкин заявил, что не исключает возможности вернуться к роли Кевина в сиквеле фильма "Один дома". Правда, он добавил: "Всё должно сложиться идеально".
Интересно, что у Калкина уже есть концепция фильма, в котором ему было бы интересно принять участие.
"У меня возникла такая идея… Допустим, я вдовec или разведен. Воспитываю ребенка, как положено. Много работаю, уделяю недостаточно внимания, из-за чего ребенок обижается на меня — и, в итоге, я оказываюсь запертым на улице. Сын (Кевина) не впускает меня домой… И именно он расставляет для меня ловушки", — рассказал актер.
Суть идеи Калкина заключается в том, чтобы поменять местами грабителей и Кевина: теперь уже МакКаллистер вынужден сражаться с собственным сыном, чтобы попасть домой на праздники.
По словам Маколея, дом служит метафорой отношений, а его персонажу предстоит "вновь найти путь к сердцу сына".
"Это, пожалуй, самое краткое описание идеи, которое я могу предложить. Я не против такого развития событий — если всё будет сделано как следует", — добавил знаменитость.
Отметим, что франшиза "Один дома" сделала Калкина одной из самых популярных голливудских детских звезд 1990-х. Первый фильм стал настоящим кассовым хитом, собрав в прокате по всему миру 476 миллионов долларов и заняв второе место среди самых кассовых картин 1990 года.
Калкин также снялся в сиквеле — "Один дома 2: Заблудившийся в Нью-Йорке" (1992). В остальных частях фильма актер не участвовал.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Маколей Калкин тронул поклонников редким романтическим фото со своей невестой Брендой Сонг в честь годовщины их отношений.
- СМИ сообщали, что актер открыт для возможности вернуться к культовой роли Кевина МакКаллистера в потенциальном продолжении франшизы "Один дома".
Кстати, знаменитость появился с первенцем Дакотой и младшим сыном Карсоном.