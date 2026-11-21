Популярний актор Маколей Калкін заговорив про повернення до ролі Кевіна у продовженні легендарного фільму "Сам удома". Над сценарієм культової стрічки працюватимуть Сет Роген та Еван Голдберг, використовуючи цікаву ідею самого артиста.

Студія Disney спільно з 20th Century Studios розпочала розробку продовження різдвяної комедії "Сам удома". До ролі Кевіна має повернутися 46-річний Маколей Калкін, який також бере участь у створенні сценарію. Про це повідомляє Variety.

Якою буде нова історія фільму

Нещодавно Маколей Калкін заявив, що не відкидає ідею повернутися до ролі Кевіна у продовженні фільму "Сам удома". Щоправда, він додав: "Усе має скластися ідеально".

Цікаво, що у Калкіна вже є концепція стрічки, в якій йому було б цікаво взяти участь.

"У мене виникла така ідея… Припустімо, я вдівець або розлучений. Виховую дитину, все як годиться. Багато працюю, приділяю замало уваги, через що дитина на мене ображається — і, зрештою, я опиняюся замкненим надворі. Син (Кевіна) не впускає мене додому… І саме він розставляє для мене пастки", — розповів актор.

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Суть ідеї Калкіна полягає в тому, щоб поміняти місцями грабіжників і Кевіна: тепер уже МакКаллістер змушений боротися з власним сином, аби потрапити додому на свята.

За словами Маколея, будинок слугує метафорою стосунків, а його персонажу потрібно буде "знову знайти шлях до серця сина".

"Це, мабуть, найкоротший опис ідеї, який я можу запропонувати. Я не проти такого розвитку подій — якщо все буде зроблено як слід", — додав знаменитість.

Кевін із фільму "Сам удома" Фото: Кадр із фільму

Зауважимо, що франшиза "Сам удома" зробила Калкіна однією з найпопулярніших голлівудських дитячих зірок 1990-х. Перший фільм став справжнім касовим хітом, зібравши у прокаті по всьому світу 476 мільйонів доларів і посівши друге місце серед найкасовіших стрічок 1990 року.

Калкін також з’явився у продовженні — "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992). В інших частинах стрічки актор не брав участь.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Маколей Калкін зворушив шанувальників рідкісним романтичним фото зі своєю нареченою Брендою Сонг на честь річниці їхніх стосунків.

ЗМІ повідомляли, що актор відкритий до можливості повернення до культової ролі Кевіна МакКаллістера у потенційному продовженні франшизи "Сам удома".

До речі, знаменитість показався із первістком Дакотою та молодшим сином Карсоном.