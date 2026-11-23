Принц Уильям готовит радикальную реформу монархии в Великобритании, в результате которой его брат Гарри лишится статуса принца. Его семью также ждет лишение королевских титулов.

Реформа Уильяма вступит в силу, когда он станет королём, и приведёт к тому, что дети принца Гарри и Меган Маркл — 7-летний Арчи и 5-летняя Лилибет — также лишатся своих титулов. Об этом рассказал авторитетный в вопросах королевской семьи писатель Том Сайкс, пишет Daily Mail.

Что задумал принц Уильям

В своей будущей книге "Dukes Of Hazard" Том Сайкс, имеющий обширные связи в высших кругах общества, утверждает, что Уильям уже приступил к тщательной подготовке плана "масштабной реструктуризации" британской монархии. Она предусматривает кардинальные изменения в обязанностях следующего поколения высокопоставленных членов королевской семьи.

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Основная идея реформы Уильяма заключается в том, чтобы ограничить королевские титулы и использование обращения "Его или Её Королевское Высочество", превратив их в "должностные звания". Принц стремится к тому, чтобы титулы и эти обращения не были автоматической привилегией по происхождению для старших членов семьи. Издание пишет, что Уильям со своими помощниками уже обсудил, что титулы будут применяться только к тем членам королевской семьи, которые выполняют обязанности от имени британской Короны.

Реформа принца Уильяма коснется и его детей Фото: The Royal Family

Эта реформа, как утверждает автор, также предусматривает, что двум родным детям Уильяма — 11-летней принцессе Шарлотте и 8-летнему принцу Луи — будет позволено отказаться от титулов и звания "Его Королевское Высочество" в случае, если они, повзрослев, выберут независимую карьеру. В то же время это не коснется принца Джорджа, будущее которого как наследника престола "уже определено", говорится в публикации.

Что изменится для детей принца Гарри

Дети принца Гарри и Меган Маркл также могут лишиться своих титулов Фото: Instagram

Согласно правилам, установленным в 1917 году, титул "Его Королевское Высочество" присваивается с рождения детям монарха или детям сына любого монарха. Все трое детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон обладают этим титулом с момента рождения.

В свою очередь, дети принца Гарри и Меган Маркл получили титул "Его Королевское Высочество", когда их дедушка, король Чарльз, вступил на престол в сентябре 2022 года. Однако после введения реформы этот титул может быть отменен.

"Согласно текущему плану Уильяма, титулы принца и принцессы детей Гарри и Меган — принца Арчи и принцессы Лилибет — будут юридически аннулированы, вместе с королевскими титулами и княжескими званиями самих Гарри и Меган", — рассказал Том Сайкс.

Издание пишет, что этот план, над которым работает принц Уильям, может ещё больше осложнить его отношения с братом Гарри. Напряженность в их отношениях длится уже много лет и резко ухудшилась с того момента, как Гарри и Меган сложили полномочия старших членов королевской семьи и переехали в США в 2020 году.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

принц Гарри и Меган Маркл впервые появились на публике с детьми;

принц Гарри после визита во Львов заявил о готовности вернуться в армию.

Также стало известно, как Кейт Миддлтон во время недавнего визита в Индию нарушила правила, отказав поклоннику в просьбе.