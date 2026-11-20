Принц Гарри и Меган Маркл впервые по возвращению в Великобританию появились на публике вместе с детьми – Арчи и Лилибет. Семья посетила развлекательный парк "Зимняя страна чудес" (Winter Wonderland) в компании многих знаменитостей.

Папарацци поймали улыбающегося герцога Сассекского, когда он катался на аттракционе с машинками вместе с сыном. Об этом сообщает Daily Mail.

Дети принца Гарри и Меган Маркл

На фото видно, как герцог Сассекский катался на машинках с 7-летним сыном Арчи. Гарри мило обнял мальчика, пока тот держался за руль и управлял автомобилем на площадке.

Один из присутствующих отметил: "Эти дети – просто копия Гарри, особенно Арчи. Он – его маленькая копия".

Тем временем Меган наблюдала со стороны вместе с пятилетней Лилибет. Герцогиня широко улыбалась, обнимая свою рыжеволосую дочь. Они смотрели сквозь ограждение и махали рукой Гарри и Арчи, которые гоняли на аттракционе.

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Принц Гарри и Меган вместе с детьми Фото: Daily Mail Принц Гарри и Меган вместе с детьми Фото: Daily Mail Принц Гарри и Меган вместе с детьми Фото: Daily Mail Принц Гарри и Меган вместе с детьми Фото: Daily Mail

Отмечается, что супруги Сассекские получили приглашение посетить "Winter Wonderland" до официального открытия. Среди других гостей были звезда группы Little Mix Перри Эдвардс, Майлин Класс, Лиззи Канди, Вог Уильямс, Александра Берк, Гелен Фланаган, Дермот О'Лири, Гай Ричи и Спенсер Мэтьюз.

Для выхода на публику Гарри выбрал пуховик, джинсы, кроссовки и бейсболку. Меган же надела серую шапку, зимнее пальто с меховым капюшоном, черные узкие джинсы и сапоги.

По словам очевидцев, Меган, Гарри и дети чувствовали себя абсолютно комфортно: они катались на аттракционах, покупали вкусности и прогуливались по праздничному парку.

"Не думаю, что многие люди вообще заметили их присутствие. Их никто не преследовал и не просил об общих фото. Они выглядели как обычная семья, которая развлекалась", — говорят люди.

Герцоги Сассекские развлекались с детьми в парке Фото: Daily Mail Герцоги Сассекские развлекались с детьми в парке Фото: Daily Mail Герцоги Сассекские развлекались с детьми в парке Фото: Daily Mail Герцоги Сассекские развлекались с детьми в парке Фото: Daily Mail

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Принц Гарри вместе с Меган Маркл и их детьми, Арчи и Лилибет, покинули Великобританию. Семья оказалась в непростом положении из-за скандала вокруг Томаса Маркла, обвиняемого в возможном насилии над несовершеннолетними.

Кстати, на свое первое Рождество по возвращении в Великобританию герцог и герцогиня Сассекские, вероятнее всего, поедут в Калифорнию. Там живет мать Меган.

Кроме того, рыжеволосая принцесса Лилибет поневоле стала главной звездой нового видео, которым поделилась Меган Маркл.