Принц Гаррі та Меган Маркл вперше після повернення до Великої Британії з’явилися на публіці разом з дітьми – Арчі і Лілібет. Родина відвідала розважальний парк "Зимова країна чудес" (Winter Wonderland) у компанії багатьох знаменитостей.

Папараці піймали усміхненого герцога Сассекського, коли він катався на атракціоні з машинками разом із сином. Про це повідомляє Daily Mail.

Діти принца Гаррі та Меган Маркл

На оприлюднених фото герцог Сассекський катався на машинках із 7-річним сином Арчі. Гаррі мило обійняв хлопчика, поки той тримався за кермо та керував авто на майданчику.

Один із присутніх зауважив: "Ці діти — просто копія Гаррі, особливо Арчі. Він — його маленька копія".

Тим часом Меган спостерігала збоку разом із п’ятирічною Лілібет. Герцогиня широко усміхалася, обіймаючи свою рудоволосу доньку. Вони дивилися крізь огорожу й махали рукою Гаррі та Арчі, які ганяли на атракціоні.

Відео дня

Принц Гаррі та Меган разом із дітьми Фото: Daily Mail Принц Гаррі та Меган разом із дітьми Фото: Daily Mail Принц Гаррі та Меган разом із дітьми Фото: Daily Mail Принц Гаррі та Меган разом із дітьми Фото: Daily Mail

Зазначається, що подружжя Сассекських отримало запрошення відвідати "Winter Wonderland" до офіційного відкриття. Серед інших гостей були зірка гурту "Little Mix" Перрі Едвардс, Майлін Класс, Ліззі Канді, Вог Вільямс, Александра Берк, Гелен Фланаган, Дермот О'Лірі, Гай Річі та Спенсер Метьюз.

Для виходу на публіку Гаррі обрав пуховик, джинси, кросівки та бейсболку. А Меган одягнула сіру шапку, зимове пальто з хутряним капюшоном, чорні вузькі джинси і чоботи.

За словами очевидців, Меган, Гаррі та діти почувалися абсолютно комфортно: вони каталися на атракціонах, купували смаколики та прогулювалися святковим парком.

"Не думаю, що багато людей взагалі помітили їхню присутність. Їх ніхто не переслідував і не просив про спільні фото. Вони виглядали як звичайна сім’я, що просто розважається", — кажуть люди.

Герцоги Сассекські розважались із дітьми у парку Фото: Daily Mail Герцоги Сассекські розважались із дітьми у парку Фото: Daily Mail Герцоги Сассекські розважались із дітьми у парку Фото: Daily Mail Герцоги Сассекські розважались із дітьми у парку Фото: Daily Mail

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Принц Гаррі разом із Меган Маркл і їхніми дітьми, Арчі та Лілібет, покинули Велику Британію. Сім'я опинилася у непростому становищі через скандал довкола Томаса Маркла, якого звинувачують у можливому насильстві над неповнолітніми.

До речі, на своє перше Різдво після повернення до Великої Британії герцог і герцогиня Сассекські, найімовірніше, поїдуть до Каліфорнії. Там мешкає мати Меган.

Крім того, рудоволоса принцеса Лілібет мимоволі стала головною зіркою нового відео, яким поділилася Меган Маркл.