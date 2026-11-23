Принц Вільям готує радикальну реформу монархії у Великій Британії, через яку його брат Гаррі втратить статус принца. Його сім'ю також чекає позбавлення королівських титулів.

Реформа Вільяма вступить у дію, коли він стане королем, і спричинить те, що діти принца Гаррі та Меган Маркл, 7-річний Арчі та 5-річна Лілібет, також втратять свої титули. Про це розповів авторитетний у питаннях королівської сім'ї письменник Том Сайкс, пише Daily Mail.

Що задумав принц Вільям

У своїй майбутній книзі Dukes Of Hazard Том Сайкс, який має багато зв'язків у вищих колах суспільства, стверджує, що Вільям вже розпочав масштабну підготовку плану "масштабної реструктуризації" британської монархії. Вона передбачає кардинальні зміни в обов’язках наступного покоління високопоставлених членів королівської родини.

Центральна ідея реформи Вільяма полягає в тому, щоб обмежити королівські титули та використання звернення "Його або Її Королівська Високість", зробивши їх "посадовими званнями". Принц прагне, щоб титули та ці звернення не були автоматичним привілеєм за походженням для старших членів родини. Видання пише, що Вільям з помічниками вже обговорив, що титули застосовуватимуться лише до тих членів королівської родини, які виконують обов'язки від імені британської Корони.

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Реформа принца Вільяма торкнеться і його дітей Фото: The Royal Family

Ця реформа, як стверджує автор, передбачає також, що двом власним дітям Вільяма — 11-річній принцесі Шарлотті та 8-річному принцу Луї — буде дозволено відмовитися від титулів і звання "Його Королівська Високість" у випадку, якщо вони, коли подорослішають, оберуть незалежну кар'єру. Водночас це не торкнеться принца Джорджа, майбутнє якого як спадкоємця престолу "вже визначене", йдеться у публікації.

Що зміниться для дітей принца Гаррі

Діти принца Гаррі і Меган Маркл можуть також втратити свої титули Фото: Instagram

Згідно з правилами, встановленими у 1917 році, титул "Його Королівська Високість" належить з народження дітям монарха чи дітям сина будь-якого монарха. Усі троє дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон мають його з моменту народження.

Натомість діти принца Гаррі і Меган Маркл отримали титул "Його Королівська Високість", коли їхній дідуть, король Чарльз, зійшов на престол у вересні 2022 року. Однак після запровадження реформи це можуть скасувати.

"Згідно з поточним планом Вільяма, титули принца та принцеси дітей Гаррі та Меган — принца Арчі та принцеси Лілібет — будуть юридично скасовані, разом із королівськими титулами та князівськими званнями самих Гаррі та Меган", — розповів Том Сайкс.

Видання пише, що цей план, над яким працює принц Вільям, може ще більше ускладнити його відносини з братом Гаррі. Напруженість у їхніх відносинах триває вже роками і різко погіршилися з моменту, коли Гаррі та Меган склали повноваження старших членів королівської родини та переїхали до США у 2020 році.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також стало відомо, як Кейт Міддлтон під час нещодавнього візиту до Індії порушила правила, відмовивши прихильну у проханні.