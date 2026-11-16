Кейт Міддлтон відмовила фанату у проханні: це проти правил (відео)

Кейт Міддлтон та принц Вільям наразі перебувають з офіційним візитом в Індії — з 16 по 18 листопада.

Кетрін і принц Вільям віталися з натовпом після відвідування заходу, присвяченого крикету, у Мумбаї; при цьому принцеса дотримувалася королівського протоколу, згідно з яким автографи не можна давати.

Кейт Міддлтон відмовила в проханні

Принцеса Уельська перепросила в людини, яка попросила в неї автограф: "Вибачте, я не можу дати автограф".

Ця поїздка стала для подружжя першим спільним закордонним візитом за останні чотири роки, а для Кейт — найважливішою закордонною поїздкою відтоді, як вона завершила лікування від раку.

Подружжя вже зіграло у вуличний крикет у районі Баллард-Естейт разом із місцевою молоддю та легендою індійського крикету Сачіном Тендулкаром, а також проїхалося міським метрополітеном.

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Кейт Міддлтон відмовила в проханні

Чому діє така заборона

Членам королівської родини не дозволено давати автографи, оскільки це може бути використано для підробки. Повідомляється, що король Чарльз порушив цей протокол у 2010 році, коли підписав папір для жертви повені в Корнуоллі, просто написавши: "Чарльз 2010".

Монарший протокол також передбачає, що вони повинні утримуватися від селфі з шанувальниками, правило, яке порушувалося багато разів.

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