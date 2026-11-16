Кейт Міддлтон відмовила фанату у проханні: це проти правил (відео)
Кейт Міддлтон та принц Вільям наразі перебувають з офіційним візитом в Індії — з 16 по 18 листопада.
Кетрін і принц Вільям віталися з натовпом після відвідування заходу, присвяченого крикету, у Мумбаї; при цьому принцеса дотримувалася королівського протоколу, згідно з яким автографи не можна давати.
Кейт Міддлтон відмовила в проханні
Принцеса Уельська перепросила в людини, яка попросила в неї автограф: "Вибачте, я не можу дати автограф".
Ця поїздка стала для подружжя першим спільним закордонним візитом за останні чотири роки, а для Кейт — найважливішою закордонною поїздкою відтоді, як вона завершила лікування від раку.
Подружжя вже зіграло у вуличний крикет у районі Баллард-Естейт разом із місцевою молоддю та легендою індійського крикету Сачіном Тендулкаром, а також проїхалося міським метрополітеном.
Чому діє така заборона
Членам королівської родини не дозволено давати автографи, оскільки це може бути використано для підробки. Повідомляється, що король Чарльз порушив цей протокол у 2010 році, коли підписав папір для жертви повені в Корнуоллі, просто написавши: "Чарльз 2010".
Монарший протокол також передбачає, що вони повинні утримуватися від селфі з шанувальниками, правило, яке порушувалося багато разів.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Кейт Міддлтон у рідкісному інтерв’ю розповіла про відновлення після онкологічного захворювання.
- Принцеса Уельська відвідала благодійну організацію, яка займається питаннями психічного здоров’я через взаємодію з природою.
Кореспондентка відділу "Стиль життя" Вікторія Ситняк отримала лист від королеви Великої Британії Камілли.