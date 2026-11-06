Кейт Міддлтон вигуляла образ у стилі "сільський шик" (фото)
Напередодні осінніх канікул своїх трьох дітей принцеса Уельська Кетрін відвідала благодійну організацію, яка займається питаннями психічного здоров’я через взаємодію з природою.
44-річна майбутня королева Великої Британії зустрілася з представниками спільноти "Доза природи" в Пенсфорд-Філд (південно-західний Лондон). Ця організація сприяє покращенню психічного здоров’я та загального благополуччя завдяки налагодженню зв’язку з природою.
Новий вихід Кейт Міддлтон
Під час візиту Кейт поспілкувалася із засновницею Елісон Грінвуд, керівницею клінічного напрямку Джорджиною Гулд, а також з членами команди, волонтерами та учасниками програми. Останні розповіли, як спілкування з природою допомогло їм на шляху до відновлення.
Для спеціального заходу принцеса Уельська обрала образ, який вирізнявся особливим затишком, комфортом і практичністю, втілюючи естетику "сільського шику".
- Верхній одяг: стильна куртка вільного крою (оверсайз) темно-оливкового кольору, створена в рамках колаборації Alexa Chung та Barbour.
- Базовий шар: теплий темно-синій светр із високим коміром (гольф).
- Нижній елемент одягу: світло-блакитні джинси прямого крою в стилі "mom jeans" від популярного бренду & Other Stories.
- Аксесуари: лаконічні золоті сережки-кільця — а саме модель "Gold Mini Pyramid Charm Hoops" від бренду Missoma.
Завершальним штрихом образу стала природна зачіска: Кейт залишила своє темно-каштанове волосся розпущеним, продемонструвавши його натуральну, злегка хвилясту текстуру.
Нещодавно Кейт поділилася тим, як сама знайшла зв’язок із природою в один із найскладніших періодів свого життя. Наприкінці червня принцеса Уельська взяла участь у випробуванні "Виклик трьох вершин", щоб підтримати благодійний фонд боротьби з раком "The Royal Marsden Cancer Charity". Вона долучилася до цієї ініціативи після того, як у січні 2025 року повідомила про ремісію після онкологічного захворювання.
У межах 24-годинного випробування Кейт піднялася на найвищі вершини Англії, Шотландії та Уельсу: Скафелл-Пайк, Бен-Невіс і Сноудон.
"Рак впливає не лише на тіло. Він змінює ваше мислення та відчуття, а також глибоко зачіпає кожен аспект життя. Я знаю це з власного досвіду: шлях під час лікування і після нього потребує чогось більшого, ніж просто ліків", — зазначила вона тоді.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Кореспондентка відділу "Стиль життя" Вікторія Ситняк отримала лист від самої королеви Великої Британії Камілли.
- Король Чарльз III та королева Камілла запропонували Кейт Міддлтонзмінити написання свого імені, коли вона приєдналася до королівської родини.
Король посварився з принцом Вільямом через різні погляди на ситуацію з принцом Гаррі.