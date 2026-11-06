Кейт Міддлтон вигуляла образ у стилі "сільський шик" (фото)

Напередодні осінніх канікул своїх трьох дітей принцеса Уельська Кетрін відвідала благодійну організацію, яка займається питаннями психічного здоров’я через взаємодію з природою.

44-річна майбутня королева Великої Британії зустрілася з представниками спільноти "Доза природи" в Пенсфорд-Філд (південно-західний Лондон). Ця організація сприяє покращенню психічного здоров’я та загального благополуччя завдяки налагодженню зв’язку з природою.

Новий вихід Кейт Міддлтон

Під час візиту Кейт поспілкувалася із засновницею Елісон Грінвуд, керівницею клінічного напрямку Джорджиною Гулд, а також з членами команди, волонтерами та учасниками програми. Останні розповіли, як спілкування з природою допомогло їм на шляху до відновлення.

Для спеціального заходу принцеса Уельська обрала образ, який вирізнявся особливим затишком, комфортом і практичністю, втілюючи естетику "сільського шику".

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Верхній одяг: стильна куртка вільного крою (оверсайз) темно-оливкового кольору, створена в рамках колаборації Alexa Chung та Barbour.

Базовий шар: теплий темно-синій светр із високим коміром (гольф).

Нижній елемент одягу: світло-блакитні джинси прямого крою в стилі "mom jeans" від популярного бренду & Other Stories.

Аксесуари: лаконічні золоті сережки-кільця — а саме модель "Gold Mini Pyramid Charm Hoops" від бренду Missoma.

Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Завершальним штрихом образу стала природна зачіска: Кейт залишила своє темно-каштанове волосся розпущеним, продемонструвавши його натуральну, злегка хвилясту текстуру.

Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Нещодавно Кейт поділилася тим, як сама знайшла зв’язок із природою в один із найскладніших періодів свого життя. Наприкінці червня принцеса Уельська взяла участь у випробуванні "Виклик трьох вершин", щоб підтримати благодійний фонд боротьби з раком "The Royal Marsden Cancer Charity". Вона долучилася до цієї ініціативи після того, як у січні 2025 року повідомила про ремісію після онкологічного захворювання.

У межах 24-годинного випробування Кейт піднялася на найвищі вершини Англії, Шотландії та Уельсу: Скафелл-Пайк, Бен-Невіс і Сноудон.

"Рак впливає не лише на тіло. Він змінює ваше мислення та відчуття, а також глибоко зачіпає кожен аспект життя. Я знаю це з власного досвіду: шлях під час лікування і після нього потребує чогось більшого, ніж просто ліків", — зазначила вона тоді.

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